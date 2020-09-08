戴德梁行：料全年住宅樓價下跌10%

本港整體經濟及失業率將面對相當大的壓力，戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，估計市場最差情況仍未出現，該行維持今年樓價預測，料整體住宅樓價全年下跌10%。

他指出，今年初，市場預計香港今年本地生產總值（GDP）增長預測為按年跌1.3%，不過直至8月底，預計數字已擴大至7.5%，加上截至年底失業率有機會攀升至7%，因此，即使疫情緩和，料未能刺激成交價上升，預計最多僅令交投量增加。

君臨天下年內呎價累跌18%

豪宅走勢表現欠佳，陶氏指出，截至8月份九龍站君臨天下的平均成交呎價為3.8萬元，今年累跌18.3%，而較去年同期則回落21%。至於南區貝沙灣8月份平均呎價為2.6萬元，今年累挫10.7%，按年則減少14.8%。

大型藍籌屋苑跌幅則相對溫和，沙田第一城8月份平均呎價為1.75萬元，年內暫跌5.4%，按年則挫8.4%。而鰂魚涌太古城同期平均呎價為1.88萬元，年內回落8.7%，按年則跌14.2%。

戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻（右）估全年樓價跌一成。

此外，他指出，截至7月份，住宅按揭借貸比率為58.3%，較去年同期的47.4%增加10.9個百分點。他認為上述數字大幅上升，與政府放寬住宅按揭成數有關，但負債比率依然不算高，料負資產個案不會明顯上升。

逾億大額成交量價料創十年新低

至於投資物業市場方面，該行香港資本市場部執行董事高偉雄稱，今年暫錄得108宗逾億元的大額成交，涉及成交額約297億元，分別僅佔去年全年的54%及35.6%，表現未如理想，預計今年全年計算，該兩數字有機會齊創過去10年新低。

他又指出，目前市場出現不少舖位蝕讓個案，主要由於舖市由2014年起，租金在高峰回調，故在2014年之後買入的舖位，大部分需要蝕讓。至於寫字樓租金方面，他認為跌勢未見底，料仍有約10至15%的跌幅。

被問及中環新海濱的商業地王的招標情況，他認為，雖然項目涉及資金龐大，但相信市場仍會有數組財團有興趣入標，當中料包括內地財團。不過由於目前寫字樓租金已較高位回落15%，因此估計該地皮的估值也有15至20%的回調。