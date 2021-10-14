交友app結緣　港澳夫婦借首期購屯門納米樓　太太：每月所剩無幾

結婚是人生大事，但婚前婚後買樓、生育等一連串計劃都涉及龐大開支。港澳夫婦麥生及麥太拍拖一年後決定「拉埋天窗」，一次偶然機會下，二人在街上被代理說服購入屯門弦海一個開放式單位，麥太不久亦意外懷孕，打亂了其儲蓄計劃，「負擔好重，真係所剩無幾，每個月食野都係得兩、三千蚊。」

麥生及麥太相識於交友app（交友軟件），原本懷著「玩下、傾下偈」的心態，卻一見鍾情，很快便決定組織家庭。麥太是澳門人，婚後決定來港定居，並居於男方租住的單位中。及至2018年底，一次偶然機會下，夫婦二人被代理說服斥約386萬元買入屯門弦海一個開放式單位，面積232平方呎，首期連雜費約需50萬元，惟二人共同儲錢時間短，資金不多，積蓄均花在租樓、旅行及結婚上。

向親友借首期 「每個月食野都係得兩、三千蚊」

為有個安樂窩，任職紀律部隊的麥生及任職文員的麥太當日「左借右借」、向家人及朋友借下25萬元才籌得首期費用。麥太形容，「自己好好彩，朋友願意借錢，亦冇催我哋還錢。」成功上車後，每月分別需向父母及朋友各償還5,000元，連同每月1.3萬元供樓費用，加上日常雜費開支，如交通費、保險及小朋友支出等，二人合共月入約5萬元亦捉襟肘見，麥太坦言「負擔好重，真係所剩無幾，每個月食野都係得兩、三千蚊。」

生活負擔沉重，只好壓縮飲食、娛樂及社交等開支，交通費卻是「慳不得」。因為不捨得澳門的親友，加上個人原因，麥太堅持保留澳門的工作，寧願「港澳兩邊走」。她指，「如果我一星期只番黎一次，對親子關係唔好，如果小朋友跟我去澳門住，又見唔到爸爸，我覺得小朋友要有爸爸媽媽。」

麥太表示，花了兩年半時間才適應在港生活。（歐嘉樂攝）

疫情前，麥太平日主要乘穿梭巴士（金巴）沿港珠澳大橋往返港澳兩地，每朝早6時多出門，晚上8點多才回到香港家中，全程巴士費用約200元。不過，疫情封關後，麥太已停工了好一段時間。

交友app結緣 婚後花兩年半適應生活

除了生活負擔，面對角色及居住環境的改變，麥太直言花上兩年多的時間才能適應。麥太與丈夫當年因為生活無聊而試用交友app，結果在交友app結緣，相約見面當日即確立情侶關係，一年後更「拉埋天窗」。惟「相見好、同住難」，二人生活上開始出現不少磨擦。

「一個外人要去融入一家人，係相當困難。」麥太指，不論相處、飲食、生活習慣上也要重新適應。「本身喺屋企係媽媽照顧我，突然間好快轉角色做咗人老婆，仲做一個媽媽。」忙碌工作後回到家中，看見麥生在打機，又不懂晾衫、洗廁所，麥太坦言「好崩潰、自己谷得好辛苦」。為免讓家人憂心，她沒有跟家人訴苦，又曾想過「如果性格差咁多，真係未必會行呢條路。」

生活總是要過，二人嘗試調整心態，努力磨合，情況已有所好轉，「咩都以小朋友為先，自己唔好唔緊要，佢好就得。」而購入的弦海開放式單位，面積僅200餘平方呎，不夠三口子同住，故計劃將單位暫時放租。