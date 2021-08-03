移居美國十多年　金融才俊回流獲父親「出錢出名」助上車

過去一年不少港人為移民離港而籌謀，偏偏移居美國十多年的楊先生，因為工作需要，兩年前回流返港，並以約968萬元買入北角新盤一個兩房單位上車，除獲父親資助一半首期，更獲借出首置名義，「出錢又出名」。

從事金融行業的楊先生，離開香港已有十多年，因工作關係於2018年回流返港，曾以約1.5萬元於紅磡區租樓住，惟由於需逗留在港最少五年，「計過度過」每年交租也涉近廿萬元支出，終打消租樓念頭。在2019年他以約968萬元買入北角君譽峰一伙中層單位，兩房間隔，今年初收樓。

楊先生在買樓前，曾以每月約1.5萬元租樓住，但有感長期租樓不划算。（歐嘉樂攝）

以父親首置名義入市 「佢冇買樓需要」

月入5萬元以上的楊先生指，因為1,000萬元以下物業最多可借盡八成按揭，是次入市首期大約194萬元。其父親愛子心切，出資100萬元協助支付首期上車。「佢想幫輕下我（首期）。」楊先生在港未有持任何物業，但是次入市是借用父親的首置名義，「佢（父親）冇咁嘅需要（買樓），我就希望有機會再買多層樓。」

楊先生保留自己的首置身份，是為部署日後再入市。他指，雖然未知五年後會否仍在港定居，但深信單位日後可留作投資收租。「如果我一直留喺度，層樓可以自住，如果離開香港亦可以當投資。」

回流近兩年，他有感香港「變化好大」，「香港啲野（物價）愈黎愈貴，條街多人咗好多。」至於其購入的單位實用面積只有365平方呎，雖遠不及其美國住所面積大，但他仍感滿意，皆因配套設備齊全，且鄰近港鐵站及其工作地點。

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至於是次楊先生購入的君譽峰單位，面積365平方呎兩房間隔，經驗樓師賴達明（明哥）驗收後獲得97分高分。明哥指，單位沒有漏水、空鼓批盪、玻璃崩花及空心磚等問題。

唯獨浴室門框套邊沒有做收口及有罅隙，浴室地台的排水口亦欠渠隔，浴屏門框有刮花。此外，露台門頂外框的防水膠邊有破損，工作平台牆磚亦有掃口罅隙。

設計方面，單位獲得明哥讚賞，包括工作平台、地台、露台均使用戶外木地板，並設檢查栓口，明哥指此設計非常重要，因活門能方便日常檢查及日後維修。若欠缺此檢查栓口，一旦有淤塞等問題，有可能要將地台的戶外木拆除。