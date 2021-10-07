施政報告｜斥900萬購白石角新樓　業主：希望車站十年內有得用

新一份《施政報告》建議，以現時位處白石角的香港教育大學運動中心用地為基礎，研究興建新的東鐵線科學園／白石角站，消息即時為該區樓市注入強心針。有兩年前購入白石角新盤的夫婦，近日收樓，今日得知區內將有機會設鐵路站，感到無比興奮，「當然覺得開心，但唔好拖太耐囉，希望十年內有得用（車站）。」

趙太：希望唔好拖太耐

趙氏夫婦同為80後，育有一對子女，一家四口連工人姐姐原居於葵涌一個兩房單位。隨子女開始長大，兩房單位不夠用，遂於2019年斥900多萬元購入白石角逸瓏灣8一伙三房單位，實用面積691平方呎，「細屋換大屋」。

他們上月收樓，正在籌備入伙之際，今日突然得知白石角擬建車站的消息，趙太表示極高興，「當然覺得開心，但唔好拖太耐囉，希望十年內有得用（車站）。」她又指，在白石角住戶群組內的大部分業主均對政策感到高興，一般都希望車站盡快啟用。

入市前已知交通不便 但看中周邊環境

趙氏一家現時仍未正式搬入白石角新居，趙太指，當需要到新居打點時，一般先乘港鐵再轉巴士或小巴，因較少在繁忙時間出入，暫未感受到交通困擾。她又指，「我有時都會喺社交群組見到啲住戶話上唔到車，又或者突然有巴士班次取消。（白石角）依家交通就一定唔方便架喇，不過我地都係睇中白石角環境清幽、係私樓，先搬入嚟，遲啲起埋港鐵站會方便好多。」

挾鐵路概念，區內樓價被看高一線，被問及未來會否有再換樓或投資的打算，趙太表示機會不大，「除非到時唔夠住啦，如果唔係都未必會換樓，我哋都係睇番自己需要。」