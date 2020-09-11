中原CCL按周升0.24%　三大整體指數由跌轉升

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報177.85點，按周升0.24%，本周三大整體指數齊升，終止連續兩周齊跌的頹勢。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，自疫情反撲開始，樓價出現短暫調整，CCL由181點回軟至178點水平，七周累跌2.16%。但近三周CCL在177點到178點之間窄幅爭持，有尋底跡象，估計樓價快將止跌回升。

據數字，本周CCL三大整體指數齊升，除CCL按周升0.24%外，CCL Mass新報180.74點，按周升0.29%，CCL中小型單位報178.30點，按周升0.29%。不過，CCL大型單位則報175.57點，按周跌0.02%。

獨港島區報跌

四區方面，上周三區跌、一區升，今周三區升、一區跌。新界西報163.22點，按周升0.53%，終止四周連跌，預期新界西樓價可以率先尋底成功。新界東報189.34點，按周升1.37%，結兩周連跌。九龍報177.67點，按周升2.03%，升幅近22周最大，結束兩周連跌。港島報185.35點，按周跌2.68%。

黃良昇續指，9月11日起政府再放寬防疫措施，本地經濟活動逐步正常化，有利樓市，對樓價的影響將於10月上旬公佈的CCL開始反映。二手成交明顯增多，低價筍盤消耗盡後，相信樓價開始止跌回穩，展望中秋前後樓價重拾升軌。