【驗樓】屯門弦海獲66分　浴室設計多漏洞　水浸或牽連鄰居

屯門為近年新盤供應重鎮之一，其中，莊士中國在2018年10月推售的屯門單幢盤弦海，主打細戶型，近日陸續收樓，記者與資深驗樓師賴達明（明哥）驗收一個中層開放式單位，面積232方呎，售價386.4萬元，呎價16,657元。單位雖然面積不大，但發現的問題頗多，明哥表示，單位及浴室的設計存有漏洞，「我建議買定家居保，萬一水浸都冇咁傷」。他又指，問題比我想像中多，「出面私樓比較少見。」

弦海位於業旺路，臨屯門河而建，位置鄰近龍門居，步行往輕鐵龍門站約需6至10分鐘路程，而步行往屯門站則需時約15分鐘。

未進入單位之前，經過樓層走廊已略感壓迫，因為走廊的闊度只有大約1.6米，記者身型瘦削才勉強容得下兩個身位，兩側的單位密密麻麻。

+ 3 + 3 + 3

進入單位後，要經過一條長走廊才到廳堂，走廊一邊是浴室入口，亦是今次明哥形容驗收問題較嚴重的地方。當中，浴室地台的維修栓口蓋，未有妥善封好。明哥形容「好肉酸，你見到個底啲泥。」洗地時，容易令地台磚底積水及滲水，輕則引致地台磚底發臭，重則令水流滲漏至下一層單位，影響他人。

地台斜水不足 水浸風險大

明哥又補充，維修栓口蓋原本是用作通渠或檢查之用，平日需要用防水膠邊封好。此外，單位的漏水及水浸風險亦頗大，因為浴室地台斜水不足，水難以流往排水口，容易長期積水。事實上，在開始驗收之前，地上也有灘水。

連環設計不足 水浸或牽連鄰居

同時，浴室洗手盤沒有滿水口，深度較淺，一旦忘記閂水喉，水容易溢出。明哥指，「開水之後，千祈唔好行開，因為冇滿水口，啲水可以好快湧落地下。加上（地台）冇斜水，啲水容易湧出浴室外，浴室門口又冇門檻石。簡單而言，你唔記得閂水喉，就好易成間屋都水浸，仲有呢度（栓口蓋）未封好，水就滲埋落去下面。」

同時，單位大門亦沒有門檻石，「最驚啲水直湧出走廊，牽連隔離單位。」所以他建議購買家居保，「萬一水浸都冇咁傷，真係冇辨法！」

明哥表示，浴室洗手盤的設計沒有滿水口，一旦業主忘記關水，水容易溢出。（歐嘉樂攝）

至於浴室的設備，如浴鏡櫃、洗手盤水龍頭、廁紙架、浴室座廁亦未有安裝穩固，有鬆及可搖晃。企缸則沒有漏水情況。

玻璃、鋪磚大扣分

明哥又發現，單位的玻璃質素欠理想，浴屏玻璃有崩花及浴屏框有刮花。另外，露台趟門玻璃亦現刮花，圍欄各有一塊玻璃出現刮花及崩花。明哥坦言，玻璃的花痕及崩位均已超標，露台趟門玻璃更有機會不能以打磨處理，需要更換。

另外一大扣分是鋪磚，扣至只得0.47分，原因是窗台玻璃幕牆框底部有4塊空心磚，明哥形容，「都空得幾犀利。一方面（磚）容易爆裂同剝落，驚跌落街，另一方面有個（磚）近窗邊，驚會滲水，增加漏水風險。」

而露台牆磚都有多處掃口孔，明哥認為修補填封即可。此外，單位牆身有油漆污跡及一處空鼓批盪，明哥建議空鼓批盪可剷走重做。

↓其他執修問題逐格睇↓

發展商：大部分執修工作已完成

整體表現而言，明哥總結是次單位主要問題，分別是浴室存在漏水隱憂、滲水風險較大，很多浴室設備安裝不夠穩固、玻璃質素欠佳等。「問題比我想像中多，呢個單位（面積）細，問題多，相對扣分比例會較大。」他繽指，「出面私樓比較少見（咁多問題），除非係公屋、資助房屋先可能會咁（多問題）。」不過，明哥也讚油漆、地磚、廚房櫃造工不錯。最後評分為66分。

針對上述問題，發展商回應指，已收到業主提交的修繕項目清單，除浴屏框正等待物料供應外，其餘執修工作已經完成，而浴室地台維修栓口一項亦已跟進，現待業主驗收。

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