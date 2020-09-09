【名人舖市】古巨基擺花街舖叫價企硬六年　霆鋒租客半年慳租15萬

零售生意「插水式」下跌，核心街道頻現租戶結業棄租、業主劈價求售個案。不過，個別藝人仍然進取，如古巨基旗下的擺花街22號地舖，自2014年起放售至今，叫價一直維持7,800萬元，無視市況逆轉，此叫價亦較2012年其購入價高逾四成。

中環擺花街舖位一向有不少演藝、投資界名人業主，本報近日更新該地段舖市的最新動向，發現古巨基持有的擺花街22號地舖，面積約400方呎，自2014年起已在市場放賣，當時叫價約7,800萬元，至近月疫情，代理更新放盤時，見業主叫價依然堅挺，維持7,800萬元，較2012年購入價5,400萬元，高出2,400萬元或44%。

該舖位現由化妝品店Benefit以每月約8.8萬元承租，較高峰期月租約9.8萬元，略低10%。

古巨基持有的擺花街22號地舖，現由化妝品店Benefit以每月約8.8萬元承租。（李澤彤攝）

單是多年租金收入已經「賺晒」

對於部分舖位業主堅持企硬唔減價、唔減租，美聯工商舖行政總裁黃漢成認為，此情況大多發生在一些老牌家族或資本厚雄的業主身上，該類投資者在過去多年，單單收租金已經賺晒，又或者沒有按揭或財務壓力，基本上可以無視市況，不理會短期波幅。

他續稱，該類業主普遍認為，核心區舖市仍擁有獨特性及罕有性，故即使目前舖位價格較2012年至2013年零售高峰期回落四成或以上，依然不為所動。

謝霆鋒擺花街租客半年慳租15萬

同一街道的另一名藝人業主則「貼市」亦「貼心」得多。於街內擁有3個舖位的謝霆鋒，旗下擺花街28號地舖連閣樓，面積約1,200方呎，由葡萄酒坊以每月8.5萬元租用，早前受疫情影響，謝霆鋒把今年3月至8月的租金下調至6萬元，租客半年得以省租15萬元，未知優惠有否延續。

至於同由謝氏持有的毗鄰26號舖位，面積約700方呎連500方呎閣樓，於5月份獲皇玥餅藝以每月7.3萬元承租三年，較2016年泳衣店月租11萬元回落34%。對比2013年零售高峰期的月租20萬元更回落約64%。

此外，謝霆鋒早於15年前以2,080萬元購入的壹號廣場地下6至8號舖，其中7至8號舖，面積約620方呎，去年以每月約11萬元租出予時裝店，較舊租金低逾一成。上述舖位曾長達一年未獲承租。至於該舖位旁的6號舖位，面積約239方呎，則獲由甜品店夢想豆花承租，月租料約4萬元。