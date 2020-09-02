中環舖位空置率連續四個月維持20%以上

核心購物區舖位空置率維持高水平。中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，據該行資料，本港五大核心消費區，包括中環、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀及旺角，8月舖位空置率繼續維持高水平，且全數達雙位數。當中，排首位仍是中環區，最新錄得約20.38%，連續4個月維持逾兩成空置慘況。

尖沙咀空置率逾16%

由於近月中環區不少大型品牌旗艦店陸續撤出，令中環區丟空的商舖樓面日漸增加，致令空置率處於高位。而港島另一重災區銅鑼灣，在「零旅客」及市民減少外出的情況下，街上顯得冷清，該區8月空置率錄約11.59%，按月輕微上升0.06個百分點。

至於九龍方面，相對嚴重的為尖沙咀，最新商舖空置率為16.48%。尖沙咀近月已接連錄得多宗短租個案，即使舖位獲租客以長租約形式進駐，租金亦錄得顯著減幅。

最近較為矚目的有專售二手名牌手袋的米蘭站，以月租約28.3萬元進駐區內一線街道海防道51至52號The Camphora地下A至D號舖，總面積約2,060方呎。舖位前租客為莎莎，舊租金約80萬元，兩者租金相比，最新月租急跌近65%。

旺角區舖位空置率同見高企，8月份錄得約12.26%。

晚市堂食放寬 起正面作用

黃氏指出，近日確診個案回落，疫情有受控跡象，部份防疫措施陸續獲放寬，例如晚市堂食再延長至10時，以及個別場所如健身室及美容院等可重開，為舖位市場帶來正面幫助。

黃氏續指，市民經歷多月忍耐，消費意欲抑壓已久，相信將會短期爆發，預料市面氣氛會持續升溫，增加商戶開舖信心，加上核心區舖租已大幅下調，料於各個利好因素下，下月核心區商舖空置率會見改善，租務交投量亦會上揚。

西環厚和街舖取消交易

此外，資料顯示，西環厚和街47至49號地下C舖，面積約800方呎，原於5月份以2,100萬元易手，不過8月卻取消交易，料買家損失1成訂金。