十大驗樓奇聞 新居發現地下泉　鞦韆窗可以練功？

香港房屋供應短缺，要擁有一個「安樂窩」並不容易，即使窮盡半生積蓄，斥數百萬、甚至數千萬元買入全新住宅單位，也可以出現千奇百怪的狀況。專門負責驗收新盤單位的香港專業驗樓學會會長、工程監督詹濟南（詹Sir），今舉行「2020年度建造及裝修業優秀大奬頒獎禮」，並分享他在過去一年驗收逾50個新盤之中，所遇到的奇聞、奇事。

新居發現地下泉

詹Sir印象較為深刻的，包括某新盤單位的洗手盤，由於主渠及分支渠均淤塞了，在放水時，不時有水「源源不絕」地在地台的排水口湧出，尤如溫泉泉眼。詹Sir表示，當裝修工程完成後，如直接把沙石沖走，便容易造成塞渠，故呼籲裝修時需要「有公德心」。

看得通透淋浴間

另有新盤單位的浴室門，採用了單斜式的通風百業窗簾，故在外面能看到裏面的情況。詹Sir建議單身女子不要胡亂請客，即使請客也不要進入廁所，否則擔心被人偷窺。他指，遇上此情況可以改用屋簷式的百業窗簾替代。

「拎得起放得低」欄河面

從影片可見，單位露台位置的欄杆表面面板，可以輕易地整塊取出，懷疑未有安裝穩固，若然打風或是進行清潔，稍一不小心容易整塊掉下，若掉出街外，隨時可大可事。

情傾詹Sir浴屏門

從影片可見，浴屏門整塊脫落，相當危險，詹Sir提醒如遇上難以打開的浴屏門，千萬不要用強行拉開。

失重心櫥櫃板

某單位廚房的櫥櫃板，沒有安裝穩固，詹Sir形容為「失去重心」。當一擺放東西便會晃動，甚至整塊下塌。詹Sir坦言，「做廚櫃嗰個人，冇理由唔知呢個設計有問題。」建議可在櫃中間多加一塊層板。

其餘五大「奇觀」，還包括「揼心口鏡櫃」、「揭開冇嘢睇的窗台石」、「可以練功的鞦韆窗」、「仿泰山天花燈」及「奇怪的門鎖間格」。

詹Sir表示，整體而言，今年驗樓發現的「砌瓷磚」項目較去年低分，估計受到社運或疫情等影響，部分用料運輸較延遲，有發展商因欠缺配件而延遲開工。他又指，疫情下，驗樓工作較以往遇上更多困難，除擔心自己「中招，亦要保護他人」。他再三提醒業主，留意排氣喉等位置，避免病毒入屋。