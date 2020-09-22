驗樓師嚴選年度全港五大優秀屋苑　邊個新盤質素最佳？

香港每年都有不少新盤推出，但質素又如何呢？香港專業驗樓學會會長兼工程監督詹濟南（詹Sir），就過去一年驗收的逾50個新落成項目中，嚴選五大優秀屋苑；同時，學會又首度發佈《買家對新盤質素問題卷調查》，發現新盤買家中，逾八成具大專或以上學歷。

其中，獲得「最佳質素屋苑獎」為恒地（012）的西半山帝滙豪庭；而「優秀屋苑獎」的得獎屋苑，排名不分先後有新地（0016）及新世界（0017）合作的西半山巴丙頓山、信置（0083）的粉嶺囍逸、新地北角海璇、恒地的上水高爾夫‧御苑，以及九建（0034）的油塘海傲灣。

七成新盤買家 家庭月入逾5萬

此外，香港專業驗樓學會在去年10月至今年6月期間，以問卷形式訪問了369名新盤買家，當中，大專學歷或以上佔84%，詹Sir表示，是次調查發現大多數新盤業主，均為中產及專業人士，反映教育程度與買樓成正比關係。而且以家庭月入計算，逾七成受訪者的家庭月入超過5萬元。

大部分受訪者鍾情三房戶

調查結果又顯示，大部分受訪者較鍾情面積約700多方呎的三房單位，其次為兩房戶；另有七成受訪者已擁有或曾擁有一個住宅物業，當中，43%的人表示有額外資金的話會再在港投資物業，因為新盤較保值、質素較佳，亦能省卻裝修費。

在選購新盤時，調查顯示，地點及價格為決定性的因素。其次為單位間隔、用料及發展商品牌。至於會所設備及管理公司的重要性為最低。