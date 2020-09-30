德祥地產收購土瓜灣工廈　遇地廠釘子戶索價三千萬　高市價一倍

近年競投官地難度大增，不少發展商轉向私人市場入手，透過舊樓收購重建，以增加土地儲備，不過，即使收購價屢創新高，小業主亦未必輕易就範。由德祥地產收購的土瓜灣上鄉道21至31號工廈，於今年6月份收齊八成業權，達到申請強拍門檻，惟餘下部分地廠業主仍向發展商索取較市價高一倍的收購補償。

地廠釘子戶索價3000萬

資料顯示，上鄉道21至31號為一幢樓高4層工廈，於1958年落成，樓齡約62年。德祥地產自2018年起開始收購上述地盤，樓上單位的收購價約750萬元起。直至6月份，德祥地產申請強拍時，樓上所有單位經已完成收購，但地廠部分仍未能取得全數業權。8月份，德祥地產向城規會申請改劃上址，重建為涉及201伙的單幢式住宅。

早前發展商仍然繼續收購工作，8月底分別以1,626.88萬及1,687.79萬元，連購兩個地廠物業，實用面積分別約1,500方呎，成交呎價約10,846及11,259元。

兩地廠易手後，尚餘4個地廠未能收購，包括上鄉道21號、23號、29號及31號，現由3個業主持有。據了解，相關業主態度強硬，即使發展商已申請強拍，仍堅持索價約2,500萬至3,000萬元的收購補償，較上述成交價高約50%至80%。

強拍前成功統一可慳逾300萬

雖然發展商已就項目展開強拍程序，但若提早統一業權，可讓發展商節省更多時間及成本。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指，申請強拍後，發展商需要進行不少程序，證明物業需要透過強拍重建，如對大廈進行結構分析以檢視安全性，又要向餘下的釘子戶進行調解，故申請強拍後往往需要等待約一年時間。

他又表示，發展商若然在強拍前成功統一業權，估計可省卻行政費用逾300萬元，及減少利息支出，加快展開補地價程序及發展期。