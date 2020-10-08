北角皇都戲院強拍　新世界底價47.7億投得　鄭志剛：保育發展兼備

新世界發展（0017）今早透過強制拍賣，以底價47.76億元投得北角皇都戲院大廈，統一全部業權，成為歷來最大宗單一強拍個案。

新世界發展表示，經過歷時兩年的強制拍賣法律程序後，投得皇都戲院大廈100%業權，預計於11月中完成法律程序後，正式成為該地段的業權持有人，同時開展香港近年少有、由私人發展商主導的大型古蹟保育項目。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛指，保育並非只是保留舊建築，而是要形神俱備，將硬件與軟件融合，故會盡努力令皇都戲院重生，讓古蹟重拾生命力。

新世界又指，復修皇都戲院的初步保育構思中，會盡力保留整個戲院建築及天台桁架，亦將重塑戲院部分，建構為一個文化藝術表演場所。

陳超國：保育料增加建築成本

負責是次拍賣的第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國表示，是次以底價成交，屬市價水平，若發展商興建項目時考慮保育因素，料會增加建築成本。

另外，他又表示，今年暫時錄得30宗強拍個案，料市道欠佳的情況下，相關數字將會減少。他又指出，近2至3年申請強拍的發展商較為多元化，由過去由一線大型發展商主導，改為更多內房及中小型發展商參與。

新世界發展今早透過強制拍賣，統一北角皇都戲院大廈全部業權。（蔡偉南攝）

北角皇都戲院大廈位於英皇道277至291號、渣華道4, 4A-D, 6, 6A-D號及電廠街2至16號，地盤面積約為36,201.5方呎，現狀為一幢於1959年落成的商住樓宇，包含商場、桌球室及兩幢住宅樓宇，部份獲古諮會評為一級歷史建築物。

資料顯示，項目若重建成住宅，地積比可達10倍，可建樓面面積約36.2萬方呎，若作商廈發展，地積比可提高至15倍，可建樓面面積達52.5萬方呎。