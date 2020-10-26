年賺170萬　港女棄高薪追夢　創蛋糕品牌遇社運　半年蝕過百萬

在25歲之齡、靠賣海外盤大賺80萬而成功上車的文慧詩（Manci），兩年後再打破自己紀錄，年薪達170萬元，不過今次賺到的「第二桶金」並沒有再投資房地產，而是「追夢」學整蛋糕、成立自家品牌。去年6月初，她在跑馬地開設第一間地舖，惟不久，便遇上反修例風波和及後的新冠肺炎疫情，Manci 的蛋糕生意於短短半年蝕足過百萬，欠債50萬元，要借錢出糧。

經營半年蝕逾百萬 戶口歸零

Manci 憶起銷售海外樓盤的四年間，收入不錯，在2018年全年收入更高達170萬元。不過她選擇在高峰期退出，放棄高薪，並於同年在灣仔樓上舖創立自家蛋糕品牌。她透露，品牌成立首年生意不俗，遂於2019年6月初，鼓起勇氣以每月約4萬元承租跑馬地一個面積約350平方呎的地舖，擴充生意。

好景不常，其創業路未如過往般一帆風順，蛋糕店新開張初期，即遇上反修例風波。她坦言「發生社運時，跑馬地好靜，冇外區人入嚟，營運好艱難。」經營僅約三個月，直至9月份已接近「收檔」，「生意完全唔夠回本，直至年底，伙計人工、貨物、租金加埋蝕左過百萬，銀行戶口「歸零」，已經交唔起租金同出糧」。

欠債50萬 Manci：人都癲

資金不足，Manci 唯有問友人借20萬元，出糧予三名員工及支付貨數，連同其他債項，當時總欠債高達50萬元，Manci 坦言「嗰時人都癲」。

由於周身債，Manci於今年1月決定結束位於跑馬地的地舖。當時她同業主直接交涉，坦言「命就得一條，租就交唔到」，希望業主容許她尋找新租客頂租，否則要面對欠租的民事訴訟。最終她委託代理尋找頂租客並沒有回音，偏偏自行在社交群組放盤一周，卻意外獲得新租戶頂租。

而借回來的部分資金，她決定把生意搬往黃竹坑工廈身的樓上舖，繼續經營，同時，因為欠債問題未解決，她笑指，「唯有出返嚟打工搵錢。」

原來Manci 年初結束跑馬地舖位，借錢一解她燃眉之急的人，正是世紀21奇豐物業主席及行政總裁李峻銘，李氏同時亦是她在初期銷售海外盤認識的顧客，故她早前決定重新加盟該公司的國際物業部。