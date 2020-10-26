90後女生蝸居劏房多年　靠賣海外盤賺第一桶金　25歲成功做業主

香港樓價踞高不下，對年輕人而言，上車置業似是遙不可及。自小在兒童之家成長的文慧詩（Manci），18歲便投身社會，並蝸居於深水埗劏房，惟屢屢被加租逼遷，她決心拒絕做「遊牧民族」，半工讀「死慳死抵」，及後投身地產代理行業銷售海外盤，結果「爆數」年賺80萬，以25歲之齡一圓上車夢。

六年間輾轉由深水埗遷至天水圍

現已晉升為地產代理行合伙人的Manci，憶述18歲離開兒童之家後，便展開為期六年的「遊牧民族」生活。在18歲至24歲期間，她一人租住深水埗劏房，隨後又搬到太子一個200多平方呎的開放式單位，惟遇上業主多次加租，加幅曾多達兩成，無法應付租樓開支，只好再搬至天水圍一帶。

18歲半工讀打兩份工 月薪達兩萬

被業主多次加租逼遷，Manci早已考慮置業問題。她提起，她18歲已展開半工讀生活，當時在尖沙咀香港洲際酒店餐廳上班，月薪約1.3萬元，雖然薪金不算高，但酒店員工可收取小費，故當時月薪可高達約1.7萬元。

除在酒店上班外，她每月會利用約3至4天假期，擔當Wedding Planner工作，日薪約1,000元。因此年僅18歲的她，每月總收入已達兩萬元。不過由於當時Manci仍然在學，不時需向主管請假，故維持一年便「被勸退」。她唯有轉工至半山區的酒店，負責通宵更工作，「轉工後搵少左」，當時月薪降至1.3萬元。

房地產零知識 轉戰海外樓市場

經歷三年的酒店生涯，Manci曾考慮飛往海外Working holiday，不過因為資金不足，打消念頭。當時有朋友向她建議，「既然你想去外國，不如你去海外地產代理行打工啦，你入左去做嘢，應該一年可以去幾次澳洲，咁咪當去左Working holiday囉」。

初入行時，Manci透露對於房地產是「零知識」，故當時只擔當月薪1.5萬元的市場推廣文員，工作一段時間後才開始涉足銷售工作，對房地產「猶如一張白紙」。

碰上樓市加辣 爆數年薪達80萬

適逢當時政府推出樓市辣招，買家購買第二間或以上物業需要付15%的印花稅，令香港買家對海外物業需求大幅增加。Manci表示，對海外物業有興趣的人大多為專業人士，如律師、醫生及會計師，他們會自行了解樓盤資料，個別會計師更會「自動波」尋找海外國家的稅務準則。她形容當時自己是「侍應」，只需要勤力向買家提供樓盤資料，即可促成交易。

首次置業做足功課 3個月睇40盤

最終Manci在25歲時、約2016年至2017年期間，全年收入已高達約80萬元，月月爆數，靠賣海外樓賺取人生第一桶金，她即時啟動上車大計。「自己試過住劏房，唔想再住咁細啦」，故寧願揀選舊區二手上車盤，也未有考慮當時流行的納米盤，目標鎖定在面積至少300平方呎的單位，「三個月內睇左40至50個放盤，隨身攜帶支票，做足功課。」

她直言，人生第一次買樓，不敢掉以輕心，最終以378萬元購入太子區一個樓齡約30年、實用面積約348平方呎的兩房戶，建立自己的安樂窩。