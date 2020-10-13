柏傲莊 I 加價加推211伙　折實均價19999元　本周末賣391伙

新世界發展（0017）與港鐵（0066）旗下的沙田大圍站柏傲莊 I 今天（13日）加推二號價單，涉及211伙，折價售價由721萬至2,033.8萬元，折實呎價由17,149元至24,503元。新價單折實平均呎價為19,999元，較首張價單折實平均呎價的18,921元，輕微提價5.7%。首輪推售391伙將於本周四（15日）截票，本周六、日（17、18日）分兩日發售。

折實呎價最高2.45萬

新一批加推單位中，價單售價由901.3萬至2,542.3萬元，呎價由25,751元至30,447元。戶型包含一房至三房，其中64伙屬一房戶、79伙兩房戶及68伙三房戶，一律位於第2及第3座。

最平一伙為2A座8樓D室，面積350方呎，折實售價721萬元，呎價20,600元；售價最貴的一伙為2A座46樓A室，面積835方呎，三房一套間隔，折實售價2,033.8萬元，折實呎價24,357元。

連同首張價單的180伙，項目暫已推出391伙，佔全盤783伙中的49.9%。

發展商同時公布銷售安排，將於本周五（16日）公開抽籤結果，當日亦會公布優先次序、登記號碼、分組結果、每組別報到時段及每組別報到地點。而銷售將分三節出售，A1組及A2組將於本周六開售，而B組則於本周日開售。

項目自上周六開放示範單位以來，首三天累積接獲逾一萬個認購登記。

展銷廳全日關閉 明早11時重新開放

受熱帶氣旋浪卡來襲，八號風球下，柏傲莊 I 設於荃灣愉景新城的示範單位及展銷廳今日全天關閉，發展商指，展銷廳將於明早11時回復正常開放。

就今日下午現場所見，展銷廳附近的地產代理店舖，未有開門營業，只有少量代理在商場內向途人推銷樓盤，招攬生意。

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↓柏傲莊 I 示範單位圖輯↓