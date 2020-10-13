浪卡風球｜趕八號波前入市　家庭客1405萬高價購匯景花園連天台戶

浪卡風球襲港，有買家在三號風球夜趕緊入市。其中，觀塘匯景花園10座高層一個連天台特色戶，昨晚（12日）以1,405萬元成交，呎價貼近兩萬元，創下屋苑兩年新高。

呎價近兩萬 創屋苑兩年新高

據美林物業高級客戶經理林小燕表示，觀塘匯景花園10座高層一個連天台特色戶，實用面積約720平方呎，原叫價1,530萬元，議價後，昨晚以1,405萬元沽出，呎價19,514元，呎價計，屬屋苑近兩年新高紀錄。

據知，買家為同區分支家庭客，而原業主於2005年以445萬元購入上址，持貨15年帳面賺約960萬元，期內升值兩倍多。

↓成交單位內櫳↓

此外，同屋苑14座中層F室，實用面積718方呎，昨午亦以1,206萬元易手，創同類型單位的呎價新高，原業主於2015年以945萬元購入上址。

太古城低層3號風球下1338萬沽

此外，港島藍籌屋苑太古城，亦獲買家在三號風球下斥約1,338萬元入市，據中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城高安閣中低層C室，實用面積701平方呎，原則三房改為兩房，望內園景，昨晚以1,338萬元沽出，呎價約19,087元。

他指出，原業主於上月中以1,398萬元放盤，數天前再減至1,350萬元，終累減60萬元易手。原業主於2010年4月以620萬元買入上址，隨後一直作自住用途，持貨10年帳面賺718萬元。