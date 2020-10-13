林鄭PLAN一周年　中價物業成交急升47%　美聯籲加大放寬按保力度

去年《施政報告》推出「林鄭Plan」、即放寬首置人士的按揭保險樓價上限，實施至今近一周年，部分中價樓的交投量明顯上升。美聯物業建議，將新按保措施，進一步放寬至1,000萬至2,000萬元物業，由現時的五成增至七成。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，措施的效果可為立竿見影，參考今年首9個月，二手住宅註冊量合共錄得34,591宗，較去年首9個月的32,001宗，升約8.1%。而按物業價格水平劃分，逾600萬至1,000萬元類別的二手註冊量，由去年首9個月的9,747宗，大升約47.7%至今年首９個月的14,399宗。

中價樓二手成交量按年增47%

不過，其他價格類別的住宅物業，交投量卻出現回落，其中逾2,000萬元二手住宅註冊量，由去年首9個月的1,296宗，跌約兩成至今年首9個月的1,033宗；至於600萬元或以下物業按年跌約9.1%至15,430宗；逾1,000萬至2,000萬元物業則跌約6.6%至3,729宗。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指出，回顧新按保措施實施的一周年，買家選用高按比例曾創紀錄新高，如在7月份，新取用按揭保險計劃貸款宗數，佔整體按揭貸款宗數達31.4%，數據較去年10月前的約10%佔比，明顯上升。

美聯：維持全年樓價升5%預測

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，新按保措施對推動上車換樓的成效顯著，建議政府進一步將1,000萬至2,000萬元的物業按揭成數上限，由現時的五成增至七成，以及全面取消壓力測試。

布氏又估計，第四季一手新盤將「報復式」群推，料季內新盤銷售量有望反彈至6,000伙，屆時將創近17個季度、即逾四年新高；二手方面，預計全年二手將「價量齊升」，料註冊量按年升逾一成，預期樓價維持全年升3至5%的預測。