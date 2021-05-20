九七負資產曾想過跳樓　黃氏夫婦再入市：人生就係要不停戰鬥

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-05-20 09:00

新冠肺炎疫情出現的初期，令不少人聯想到2003年「沙士」翻版。當年樓市泡沫爆破，樓價一下子暴跌七成，負資產人數急增至衝破十萬大關，不少人花上十多年才能走出陰霾，黃氏夫婦便是其中一例。

黃氏夫婦早於1995年結婚，黃太一直堅持擁有自己的物業，故婚後兩年、即1997年回歸前夕，便斥270萬買入荃景花園一個單位。當年支付首期約四成、即大約108萬元，用盡二人所有積蓄，「我地嘅結婚首飾咩都賣晒。」

原本滿懷期待擁有屬於自己的「安樂窩」，結果不足半年便遇上金融風暴，再之後的2003年「沙士」，期間銀行不斷加息。黃太憶述，「我哋由（每月）供一萬蚊多啲，去到最高供兩萬蚊一個月，要成十幾厘息。」

黃太憶起最艱苦時期積蓄盡耗、入不敷支，丈夫更欠債數十萬，故曾想過跳樓了結生命。（鄭子峰攝）

曾欠債約40萬 想過跳樓

當年黃太投身社會不久，平均月入約兩萬元，黃生則是一名自僱人士，從事廣告行業，收入不穩，二人合共收入每月約3萬餘元。黃太指，「當年買入單位後，樓價不斷跌、銀行又加息，然後負資產，我哋嗰時已經冇晒積蓄。」

黃太憶起最艱苦的時候，入不敷支，丈夫為免自己擔心，悄悄借下三次私人貸款，以維持一家生計，結果銀行的貸款、卡數「愈滾愈大」，在2013年曾一度欠債約40萬元，二人為此經常爭執及吵鬧，「我哋試過嗌左兩、三次離婚，我係屋企試過想就咁跳落去（跳樓）。」

為了還債，夫婦二人向朋友左借右借，黃太坦言見盡人情冷暖。被問到為何不向親友求助，黃太反問「仲有咩？」、「屋企人有錢都唔肯幫，但朋友真係會分得到，有啲真係當你朋友。」

黃氏夫婦兩年前以約627萬元購入屯門御半山一房單位。（鄭子峰攝）

為生計身兼多職 一日一餐

黃太無奈指，「無辦法，咩都做晒，打、喊、鬧、自殘都試過，冷靜番覺得都係要解決問題」。她續指「有工咪做囉，一星期我番足七日工」。她身兼數職，包括從事會計行業的正職，另又會替小朋友補習英文、在機構教授會計及兼職導遊，基本上每天都沒有私人時間。

為節省開支，她日常生活「慳到盡」，以導遊帶團為例，如遇上自費行程，而又需要留在酒店，「我會食飽啲個早餐，晏晝同晚上都唔食，或者係自助早餐拎一、兩個包，晚上食埋佢，第二日起身又直接番工」。而黃生亦把原來的廣告公司結束，轉為在家工作，及與黃太一樣任兼職導遊。

工作雖然吃力，黃太認為過程有苦有樂，「表面上人哋覺得你好開心，因為一年去咗好多次旅行，老細唔知得，都係請假去（兼職）。」「去埋啲九唔搭八嘅地方，好似馬來西亞嘅刁曼島，都有開心嘅。」

捱過後仍繼續工作 「不停戰鬥」

歷經十多年的負資產日子，他們總算「捱過了」，手持的荃景花園單位樓價亦重拾升軌。兩年前，二人想改變居住環境，決定再度入市，於2019年以約540萬元沽出荃景花園單位後，因看中屯門南日後發展，遂以約627萬元購入御半山一伙一房單位，「一炮過」支付約七成半首期，月供僅約8,000元。

雖說生活的擔子減輕了，但仍無阻夫婦二人繼續工作。「唔可以停落黎，人生就係要不停戰鬥。」工作以外，黃生現時更投入更多時間在地區工作，處理投訴、圍標及幫助弱勢社群，「希望幫到比自己更慘嘅人。」