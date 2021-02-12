靠炒股加積蓄湊夠首期　供樓卻遇疫情停工　健身教練：唔想靠屋企

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-02-12 10:00

每逢新年過節，總有親戚長輩會向後輩囑咐道，「而家讀好啲書呀，第時搵份穩定嘅工，先至可以買樓結婚架。」惟港樓樓價「超離地」，畢業後打份「office工」也不知何年何月才能儲夠首期上車。「80後」周先生原是一名典型白領，後來毅然轉行，投身健身教練行業，終在兩年前以約495萬元買入日出康城LP6的一個一房單位。不過，他透露其上車的秘訣並不只是靠打工。

首期「一球」買日出康城一房 月供1.5萬

周先生大學畢業後，原本有一份穩定的文職工作，每日跟電腦「打交道」，惟工作一年多因感工作內容枯燥，加上其性格外向好動，毅然轉行，投身健身教練行業，寓工作於娛樂 。及至2019年，周先生以約495萬元買入日出康城LP6的一房單位，面積約309平方呎，並支付首期約100萬元成功上車，月供逾1.5萬元。

疫情下收入減少令周先生甚為「頭痛」，但他仍然堅持「自己層樓自己供」。（盧翊銘攝）

學習投資股票 4萬變20萬

對於一名「80後」而言，要拿出一百萬首期絕非易事，周先生遂分享其成功上車秘訣。他透露，自己讀書時期已開始兼職做健身教練「搵銀」儲蓄，同時，亦有學習投資股票，希望有多一個途徑賺錢。他笑指，投資有道往往會帶來以想不到的結果。他以約4萬元本金起步，花了四年時間，靠炒股賺得20多萬元，再加上母親資助約20萬元，以及自己的積蓄，終湊合約100萬元的資金作為首期。

成功當上了業主，偏偏供樓「撞正」疫情要停工，「今年停咗幾個月，壓力點都會有啲。」周先生透露之前其月入兩萬多元，本身沒有太多娛樂，供樓原沒有太大問題。

不過，疫情下已停工兩至三個月，收入少了4至6萬元，健身行業需要「跑數」，政府數度關閉美容、健身等場所，他亦大感無奈。他有嘗試繼續兼職形式教學，惟受場地所限，學生及收入數目亦受影響。「而家收入只係勉強應付到生活費及供樓，啱啱圍到皮。」

「唔想靠屋企人幫手供樓」

雖然收入減少令周先生甚為拮据，他表示會堅持「自己層樓自己供」。「盡自己能力供啦，如非必要都唔想靠屋企人幫手。」他已計劃，當健身室重開後，將教學時間表盡量編排得密密麻麻，「多教多賺」以彌補停工時的損失。他又指，今次買樓上車是抱著一半投資、一半自住的心態，待日後樓價累積一定升幅後便「樓換樓」。

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