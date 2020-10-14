租戶回歸？9月舖位租務交投量達449宗　創16個月新高

零售舖市租賃交投量由低位回升，中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，9月份錄得約449宗舖位租務成交，為去年5月錄得約488宗後的新高記錄，亦較今年8月份的396宗按月高出13%。按成交樓面面積計算，9月份涉及租用樓面面積約80.98萬方呎，較8月份的55.61萬方呎高出約45%。

不過他指出，由於市場上大樓面退租個案持續，此消彼長下，吸納量仍有待改善，預計未來數月核心區商舖空置量仍會持續橫行，相信難以於短時間內回調。

上月中環舖位空置率最嚴重

各區空置情況方面，9月份本港五大核心消費區，包括中環、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀及旺角的商舖空置率續升，幅度由0.05至0.38個百分點。其中，尖沙咀區升幅最高，由8月約16.48%升至最新約16.86%。

而五區中空置情況最嚴重為中環，9月份舖位空置率約20.45%，按月上升約0.07個百分點。至於另一個港島核心旅遊區銅鑼灣，月內商舖空置率同樣增加約0.07個百分點，不過整體空置率就為五區中最低，錄得約11.66%。

黃氏續表示，上月市場多個零售品牌相繼退租，例如太子珠寶鐘錶就提早近一年，退租其位於尖沙咀北京道10號地下至2樓共3層的旗艦店，總面積約13,878方呎。據知，舖位月租約312萬元，原定租期至明年8月。

港島區方面，位於銅鑼灣羅素街22至24號全幢涉共4層的巨舖，租戶亦已遷出，該舖總面積約8,892方呎，原本月租約500萬元，租客為意大利內衣品牌LA PERLA，租約於9月屆滿。