疫市變陣｜波斯富街業主收回舖位賣海味　手袋店轉售平貨吸外傭客

核心購物區舖位空置率極高，業主「疫下」均要變陣應對，除以平價短租予賣口罩、手機配件的小商戶，有業主索性收回舖位自用。銅鑼灣波斯富街一個一線地舖，原本由連鎖鐘錶品牌租用，惟遷出近一年來一直丟空，業主決定自行開店，經營海味特賣場；另外，亦有皮具手袋店租戶，兼賣其他平價產品，力攻外傭市場。

舖位原由天梭表以45萬租用

上述的舖位位於波斯富街84至94號寶富大樓地下E舖，面積約500平方呎，店內任職的葉先生表示，該舖過去一直由鐘錶店承租，去年遷出後，老闆（舖位業主）一直未能租出舖位，最終收回自用，做回老本行賣海味，目前已營業數個月。他指，自用只是暫時性質，「如果租得出都想租出去。」

葉先生又指，中秋節前一段時間生意有略為好轉，後又回復淡靜，估計下一次生意轉旺要等待至農曆新年檔期，零售市況相信要待通關後才恢復。據了解，上址2013年起由瑞士連鎖鐘錶集團Swatch Group旗下品牌天梭表TISSOT，以每月約45萬元承租，及後在2016年略減至約40萬元。不過該品牌在2019年8月合約到期遷出，隨後長租叫租約25萬元，一直無人問津。

代理：收回舖位自用並不常見

對於有旺區舖位業主收回舖位自用，中原工商舖董事總經理潘志明指，此類情況並不常見，因持有核心區舖位的業主，大多為具實力的投資者，物業一般用作收租。惟市道欠佳，業主難覓長租租客，只好接受現實短租舖位，不過目前銅鑼灣吉舖量實在太多，短租租金也有下降趨勢，如羅素街有地舖短約租金跌穿10萬元。

銅鑼灣人流較4月份進一步跌兩成

事實上，銅鑼灣目前多條主要街道的地舖，已改作短租。不過即使成功進駐人流暢旺的地段，生意也未必得到保證。如羅素街與利園山道一個單邊舖位，由手機配件店短租，店舖一位不願上鏡的職員陳先生表示，該店在疫情第二波、即約4月份起進駐羅素街，惟經歷第三波疫情，市民消費模式改變，街上人流較4月再少約20%，紅日假期與閒日的人流分別不大。

據悉，上述單邊舖位面積約600平方呎，短租租金每月約10萬元。目前舖位長租叫租約50萬元。該舖的舊租戶同樣為天梭表TISSOT，舊租每月約60萬元，惟今年6月份已退租遷出。

手袋店轉型賣更低檔產品 攻外傭生意

此外，受疫情影響，個別短租客需調整產品類別，出售檔次更低的貨品吸客。如怡和街11至13號5號舖，面積約700平方呎，原由皮具手袋店以每月約7萬元短租。該店負責人丁太表示，市道好時，店內主要售賣手袋，銷售額曾達每日數萬元。不過，目前已跌至一日數千元生意也做不到，她形容，現時生意額較高峰期回落近六成。

她續指出，目前已近乎完全沒有旅客生意，本地客的消費意欲亦不高，公司只好兼賣更平價的產品，主打「姐姐（外傭）生意」，「好多外傭會買嘢寄返去鄉下，但就買唔起好貴嘅產品。」