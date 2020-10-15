環聯：73%人指收入受疫情影響　千禧世代拖欠按揭還款勁增七成

新冠肺炎疫情下，市民財政狀況轉向不穩定，據信貸評級公司環聯發表的報告，逾73%的香港消費者表示家庭收入因疫情而受到負面影響，而置業按揭貸款方面，千禧世代（1980至1994年出生）按揭逾期還款率更急增72%，由去年第二季的107宗大升至今年同期的184宗。

環聯今發表兩份報告，其中《全球新冠肺炎疫情下消費者財政困難研究報告》於8月底至9月初進行資料搜集，發現目前有73%的香港消費者，表示他們的家庭收入受到新冠肺炎的負面影響。而樓宇按揭相關數據顯示，Z世代（1995年或以後出生）受財政影響人數更多達76%。對工作的影響方面，多達兩成的Z世代受訪者表示被裁員，而千禧世代則有多達60%表示工時減少。

按揭查詢按年升一成 置業信心增

雖然部份市民收入減少，但相較疫情初期，市民置業信心顯著回升。環聯的《2020年第二季信貸行業分析報告》顯示，今年第二季按揭查詢宗數按年升10.2%。若以不同年齡層劃分，X世代（1965至1979年出生）查詢人數，按季上升19%至15,508人，不過按年比則跌31.6%。

千禧世代查詢按揭的人數為最多，按季大升30.3%至21,682人，按年比則下跌8.5%，反映置業信心未完全恢復，較年長的X世代對置業顯得更為審慎。

千禧世代按揭逾期還款錄184宗

此外，上半年整體按揭的逾期還款率有輕微上升趨勢，按年升幅1 點子。若以不同年齡層去劃分，X世代的拖欠宗數由去年第二季的302宗，升至今年第二季的426宗，增幅達41%，而千禧世代的拖欠個案更由去年第二季的107宗，大幅升至今年同期的184宗，增幅達72%。

環聯香港區行政總裁林嘉儀表示，置業是人生大事，千禧世代和Z世代須小心評估自己的還款能力，以免拖欠按揭貸款。新冠肺炎為消費者財政狀況帶來不確定性，若因拖欠償還按揭供款而降低自己的信貸評分，有可能會影響到未來的投資大計。