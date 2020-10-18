持續更新｜柏傲莊 I 今售159伙　截至傍晚6時全數沽清　

新世界發展（0017）與港鐵（0066）旗下的大圍站柏傲莊 I 周六及日（17及18日）分兩日推售391伙，昨推售234伙予大手客認購，沽出232伙。今日為B組一般買家組別、即散客揀樓時段，涉及發售單位159伙。據知，截至今日傍晚6時許，全數單位已獲揀選，換言之，項目首輪推出的391伙，兩日內已全數沽清。

【18:00】今推售159伙已全沽清

截至傍晚6時許，據現場消息透露，今日可供推售的159個單位，已全數獲揀選。

發展商指，柏傲莊 I 設於愉景新城的展銷廳及示範單位，將於明日（19日）暫停開放一天，以進行全面清潔及消毒。

【16:59】傳已沽出155伙

今日可供銷售單位159伙，市場消息指已累沽155伙，即尚餘4伙待沽。

【16:00】兩房單位已沽清

截至下午約4時許，現場消息透露，已有約150個單位被選購，其中兩房單位已經沽清。

【13:45】傳已沽出80伙

市場消息指，項目已暫沽出約80伙。

【13:10】新世界：項目為「慈父慈母盤」

截至下午1時許，新世界發展營業及市務部總監黃浩賢指，今日推售的單位，首小時沽出約40伙，有信心可即日沽清，短期內料加推應市，並有一定加價幅度。他又指，觀察到昨日及今日到場的，八成都是家庭客，不少父母攜同子女、或是為子女置業、又或是整個家族都搬來同住，都是為下一代可擁有更好的物業，形容項目為「慈父慈母盤」。

【12:38】傳暫沽出24伙

今日銷售159伙，市場消息指，開售約一個半小時後，暫沽出24伙。

【11:30】11時許不少準買家等候揀樓

今早11時至11時半，為B1組進行登記及揀樓，其後每半小時或一小時進行新一組登記。就記者現場所見，約11時許，已有不少準買家及代理在場等候揀樓。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日的出席率創近年新高，接近八成。據指，頭40籌中原的客戶，百分三十打算買入兩間，約需斥資1,500萬元。

而發展商昨透露將盡快加推，陳永傑估計，10月份柏傲莊 I 共791伙可以完成銷售，10月的一手市場交易或可達1,300至15,00宗水平，上月約為900宗。

布少明：料發展商將「報復式」推盤

另外，美聯物業住宅部行政總裁布少明則表示，柏傲莊 I 昨周六大手客時段，入市反應熱烈，料今日B組可售的159伙亦會迅即沽清。該行今日客源方面，用家比例佔約七成。前500籌客人出席率佔約九成。他又預計，項目日後呎租可達約55至60元，回報料有三厘。

布少明表示，第四季發展商將「報復式」推盤，料有萬伙新盤可望應市，刺激整體樓市交投，推動二手樓價可望錄約3%至5%升幅。

↓柏傲莊 I 示範單位圖輯↓