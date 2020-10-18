柏傲莊開售｜斥900萬入市兩房　教育界劉生：咁都抽到係神嘅安排

新世界發展（0017）與港鐵（0066）旗下的大圍站柏傲莊 I 本周六、日分兩輪銷售共391伙，繼昨日大手客時段，今日為散客選購時段，可供發售單位共159個。

其中，從事教育界的劉先生，以約900萬元購入柏傲莊 I 一個兩房單位，他形容「咁都抽到係神嘅安排」。他認為，項目首批價錢合理，並看中項目位處沙中線站上蓋，在無參觀示範單位下便入市，「供得起就買，唔會諗太多」，他又指買新樓是打算作投資之用。

以太太首置名義斥950萬入市

居住在鑽石山區、從事建築行業的李先生，今日攜同老婆兒子到場，以老婆首置名義，斥資約950萬購入一個兩房單位，並打算支付四成首期。

李先生表示，會選擇是次新盤因為其交通網的關係，「同埋有條沙中線，返深圳又方便」，他又認為價格合理。李先生又指，自己本身有物業，所以未決定單位用作投資或自住。被問及心情如何，他直言「一般啦，因為冇諗過會抽到囉。」

盧太：抽到頭籌有少少開心

另外，本身居於大圍的盧太，陪同女兒到場買樓，在沒有參觀示範單位下，斥約900萬購入一個兩房單位，女兒先付約兩成首期，屬首次置業。盧太表示，自己與家人一直有留意同區物業，認為新盤價錢合理，貪其交通方便，又可以用建築期付款。

她又指，有留意同區二手樓市況，例如溱岸8號，但柏傲莊是新樓，定價比二手樓抵。盧太坦言「比較喜歡新盤」，心儀此盤有一段時間，故抽到頭籌20都有少少開心。

↓今日開售場面↓

↓柏傲莊 I 示範單位圖輯↓