日出康城｜多年來被批交通生活配套不足　規劃師：依然係住得過

日出康城發展年期逾20年，至今天已容納7萬至8萬人口居住，惟期內一直受到不少批評，包括住宅入伙及商業配套落成時間差距太遠，居民成為開荒牛之餘，還要承受近十年配套不足問題。不過，有規劃師亦認為，區內規劃做得不錯，密度雖高但仍達至通風，且設大量綠化，「依然係住得過」。

日出康城是1980至1990年代由填海所得，直至1998年獲改劃為綜合發展區，初期曾稱為「夢幻之城」，至2007年9月正式命名為「日出康城」，英文名為LOHAS PARK。

規劃及設計師：唔會搞到似屏風樓

城市規劃及設計師譚寶堯、曾任香港規劃師學會會長及規劃署助理署長，他表示，日出康城整個項目屬大眾運輸導向發展（TOD）計畫，整體規劃做得不錯，區內提供大量綠化空間，海濱長廊連接日出康城與將軍澳南，周邊原為捷和製鋼廠的用地亦已被改劃為住宅，有利未來區內居住環境。

他續指，雖然區內住宅大廈普遍高達60層至70層，但每幢大廈也相差一定距離，可保持通風，「唔會搞到似屏風樓」，而且位於中間的商場高度較低，可產生通風廊的作用，居民在地面不會感到焗促。

不過他表示，未來若有這種同類規模的大型項目，不太建議再以這種「蛋糕上插蠟燭」的模式去發展，因始終每一幢住宅大廈的樓層較高，住戶開冷氣時，冷氣機排出的熱氣會產生熱島效應，熱氣難以消散。

居民需跨區工作 苦候十年欠配套

但譚氏認為，整體來說是日出康城依然「住得過」，認為該區規劃藍圖上已經滿足到標準數字的要求，但真係住落或許會有少許不同。又認為日出康城整個社區始終是集體創作，居民生活時會有一定變化。

對於整個日出康城各期數，歷時十多年的發展進程，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，期間有不少可以改善的地方，如區內商場至今年8月才正式開業，令最早入伙當區的市民「差不多等足十年」才有生活配套，並不方便，反映入伙時間表與商業配套有很大落差。

測量師：應考慮公布中標價

他又指，日出康城只有一個商場，提供面積不太大，料未來未必可滿足整區住戶需求，不理解為何在前期規劃上沒有增加商場樓面，又或者多加一個商場。同時，區內住戶數目龐大，卻未有提供任何商廈，大部分居民需跨區上班，亦為交通造成極大負荷，隨餘下期數陸續入伙，只會更「逼爆」。

對於整個發展區內13期項目，招標結果均一如既往，未有公布中標價，張氏認為，作為本港住宅供應重要來源的港鐵，未來需要增加透明，如市建局早前亦已改變政策，公布中標價。