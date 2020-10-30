信置嘉里等合組財團奪日出康城最後一期

港鐵公司（0066） 宣布，將軍澳日出康城第13期物業發展項目，由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合組財團投得。港鐵公司期待與上述公司合作，成功發展「日出康城」第十三期物業發展項目。

其餘已知的入標財團包括新地（0016）、長實（1113）、恒地﹙0012﹚、南豐、會德豐；另新世界發展（0017）與遠東發展（0035）以合資形式入標。

可提供2550伙住宅

第13期物業發展項目為整個康城站的最後一期，位於港鐵康城站之西北面，面向將軍澳海灣，並連接「The LOHAS 康城」商場，其住宅樓面面積上限約154.7萬平方呎，可提供約2,550伙單位，為自2005年底推出的第2期後，提供單位最多的期數。

有市場消息透露，上述項目的項目補地價金額為55.68億元，以總樓面面積計算，每方呎補價約3,600元，為整個日出康城的項目新高紀錄，也較第12期高出27%。此外，是次分紅比例最少15%，而項目興建伙數規定在1,667至2,550伙之內。

綜合市場資料，連同補地價金額及分紅比例等因素計算，預計每方呎樓面地價約5,500至10,000元，地皮估值約85億至154億元。