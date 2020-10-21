國泰裁員｜「四柴」機師恐被裁　擬蝕讓放售海堤灣畔兩房

國泰航空（0293）宣布重組方案，整個集團削減約8,500個職位，員工經濟狀況堪憂，個別更考慮以蝕讓價放售物業。有東涌區代理指出，一名英國籍、在國泰任職十多年的最高級別「四柴」機師（即機師長），正計劃放售持貨僅一年的海堤灣畔單位，連同稅款及裝修費，料需蝕讓離場。

豪花百萬裝修 SSD滿一年即放盤

據該名消息人士透露，上述「四柴」機師於去年以約795萬元沽出東堤灣畔的兩房單位後，在同年11月以相同價錢795萬元，購入同區海堤灣畔1座高層A單位作自用，單位擁全海景，實用面積約582平方呎，並豪花140萬元裝修及添置傢俬。

不過，近月該名機師預計自己將會被裁員，隨即向代理行查詢放盤事宜。據了解，該名機師得悉只要等到今年11月，持貨滿一年，其涉及的額外印花稅（SSD）稅項可由樓價的20%減至10%，便委託代理將其單位下月正式推出市場放售。

由於市況欠佳，代理預料，該機師即使以買入價成功售出單位，計及10%SSD及已支出的140萬元裝修費，已涉近220萬元，相信單位「蝕硬」。

菲籍國泰空姐590萬沽映灣園中層

此外，一位菲律賓籍的國泰空姐上月亦以590萬元售出映灣園兩房單位。美聯物業分行高級分區營業經理吳惠斌表示，單位為1座中層F室，實用面積470平方呎，於2012年以310萬元購入。

吳氏透露，過去多年，不少菲律賓籍空姐在東涌區內置業，惟近日起陸續放售單位，如映灣園6座高層D室，實用面積756平方呎，現叫價790萬元。