國泰裁員｜多圖直擊機師退租東涌影岸‧紅複式單位　新租值跌8%

疫情拖累航空業，國泰今早宣布重組計劃，削減8500個職位，港龍航空亦會停運。裁員消息流傳多時，一向為機組人員聚居地的東涌區，私樓租務市場於今年初已開始受壓，偶現部分航空業人員退租遷出、或要求業主減租等情況。有代理指，機組人員為區內住宅租賃的主要需求，疊加疫情因素，料區內租金或再跌3%至5%。

據了解，區內影岸‧紅一個頂層複式戶，實用面積1,400平方呎，原本由一機師以每月約4.8萬元承租，呎租約34元，已租住約一年多，近月通知業主不續租，並遷出。據了解，該機師已有心理準備，「預左自己有可能被炒」。而該單位剛以每月約4.4萬元重新租出，呎租約31.4元，換言之，新租金較舊租回落4,000元或8.3%。

據代理提供的相片，該複式單位的景觀相當開揚，多間房間也享有海景，天台更設有按摩池。

↓影岸‧紅頂層複式單位內貌↓

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要求減租 遭業主通知一個月遷出

此外，市場消息透露，同區東環1B座低層10室，實用面積379平方呎，原由國泰員工於2019年5月以每月1.3萬元承租，近日要求業主減租至1.1萬元「共渡時艱」，幅度約15%。據知，業主一方認為對方要求租金過低，加上租戶職業前景未明，最終租戶被通知需在一個月通知期內遷出。

另同區東堤灣畔6座高層G室，實用面積759平方呎，原由國泰員工於去年11月以每月約1.9萬元承租，待一年死約完結，亦計劃於短期遷出單位。

估計東涌租金或多跌半成

中原東涌區高級區域營業董事陳繼成表示，過去機組人員為區內住宅租務的主要需求，不過，近一年航空業市況轉差，不少業主擔心相關從業員的承租能力，加上疫情因素，整體大市租金亦見疲弱。他又指，東涌區住宅租金的高峰期為2018年初，至今時今日累積下跌近10%，估計未來一年租金續受壓，料再跌3至5%。