大埔滘住宅地共收8份標書 地皮內村屋業主何鐵城入標

地政總署公布，今午12時截標的大埔公路－大埔滘段住宅用地（大埔市地段第241號），共接獲8份標書。據現場所見，入標財團為建灝地產、信和置業（0083）、碧桂園（2007）、宏安地產（1243）及永義國際（1218），另有一間不知名的本地發展商入標。

此外，在該大埔住宅地皮內的私人土地持有人、資深投資者何鐵城也到場入標。何鐵城表示，是次以志在必得價入標，表示自己已在地皮位置居住20多年，是風水寶地，若中標會以屋苑式興建發展，並保留一個單位自用。

何鐵城表示，是次以志在必得價入標。

建灝地產代表。

信和置業代表。

碧桂園代表。

宏安代表。

永義代表。

不知名本地發展商代表。

發展商表明出價審慎

建灝地產行政經理林綺華稱，該地皮限制較多，是次出價審慎，又認為雖然近日有地皮流標，但市場對住宅依然有需求。

資料顯示，該幅住宅地類近鹿茵山莊及香港中文大學，地盤面積約67,145平方呎，呈不規則，最高可建總樓面面積可達100,718平方呎。綜合市場資料，預計地皮每呎樓面地價介乎4,170至6,000元，估值約4.2億至6.04億元。

賣地章程內並沒有針對項目最大上蓋面積、層數及高度的條款限制。項目發展期止於2025年6月30日。此外，該地盤中央兩處位置屬私人地段，地盤內或有其相關公用設施及化糞池，並有構築物外伸至地盤範圍內。中標財團需建公用道路及天橋。

除了須於指定日期前負責鋪設及構建位於地盤東南面的一段路面以作公用道路，買方需要在地盤內重新建設一條在地盤西北方的行人天橋，及為地盤內兩段私人地段重新鋪設兩條通道以連接指定岀入處。

由於附近現行沒有可供接駁到地盤的政府污水渠，買方須自費於地盤內興建污水處理系統。