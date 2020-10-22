信和集團商場推網上購劵平台　冀「雙11」活動帶動生意額升20%

為迎接「雙11購物節」，信和集團旗下8大商場：屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙咀中心及帝國中心、中港城、黃金海岸商場及藍灣廣場，將於2020年10月28日至11月11日期間推出「日日Jetso日日Live」活動。客人可在期內連續3個星期三（即10月28日、11月4日和11月11日）的下午1時30分，登入「日日Jetso」網上購劵平台，以11折（5.5元）瘋搶逾300間商戶的商戶電子現金券，包括：GODIVA、McDonald’s、誠品書店、UNIQLO及adidas等，而現金券更可與商戶原有優惠同時使用。

期內，屯門市廣場、奧海城及荃新天地並會輪流於晚上7時正舉行Facebook直播銷售活動，顧客可先搶購貨品預售証，再用預售証到商戶以低至24折的優惠價購買貨品。在11月11日當晚9時正，奧海城Facebook將舉辦「11.11終極瘋搶」網上直播活動，增設潮流熱賣商品，例如iPhone12、Dyson風筒及OGAWA 2滿足等。

信和集團租務部市務及推廣總經理梁翠珊表示，疫情下，消費者消費模式有所轉變，網上購物成為消費大趨勢，因此集團推出活動，以打造全新網上平台，利用線上電子現金券銷售，帶動線下商場人流及消費，促進線上及線下之間的融合。

由於商戶現金券有效期至年底，梁翠珊期望，是次活動能進一步帶動商戶第四季的生意，預計整個活動期間平均生意額將比9月份上升20%。