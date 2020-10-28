雅居樂陳氏家族成員4.51億中標大埔滘段住宅用地　稱作私人投資

地政總署公布，上周五（23日）接獲8份標書的大埔公路－大埔滘段住宅用地（大埔市地段第241號），由熙譽發展有限公司（母公司：Fresh Harmony Group Limited）以4.51億元投得，每呎樓面地價為4,478元，貼近市場下限。

據公司註冊處資料，熙譽發展有限公司的董事為陳思遠，公司註冊地址位於銅鑼灣時代廣場。陳思遠為雅居樂副主席陳卓賢的二兒子，而雅居樂回覆本報指，是次中標地皮將作私人投資用途。

資料顯示，該幅住宅地類近鹿茵山莊及香港中文大學，地盤面積約67,145平方呎，呈不規則，最高可建總樓面面積可達100,718平方呎。綜合市場資料，預計地皮每呎樓面地價介乎4,170至6,000元，估值約4.2億至6.04億元。

大埔滘段住宅用地(大埔市地段第241號)，地盤面積約67,145平方呎。

賣地章程內並沒有針對項目最大上蓋面積、層數及高度的條款限制。項目發展期止於2025年6月30日。此外，該地盤中央兩處位置屬私人地段，地盤內或有其相關公用設施及化糞池，並有構築物外伸至地盤範圍內。中標財團需建公用道路及天橋。

上述地皮上周截標時接獲8份標書，入標財團包括建灝地產、信和置業（0083）、碧桂園（2007）、宏安地產（1243）及永義國際（1218）。此外，在該大埔住宅地皮內的私人土地持有人、資深投資者何鐵城也到場入標。