驗樓｜元朗朗城滙獲94分　磚塊裂痕成主要扣分位

位於朗屏站上蓋的元朗朗城滙，是華懋與港鐵（066）合作發展的住宅項目，以交通便利優勢為賣點，早前陸續收樓入伙。記者跟隨資深驗樓師賴達明（明哥）驗收一個面積約556平方呎的兩房單位，獲明哥大讚單位整體質素頗高，四大評分位需要修繕的地方不多，僅有個別微小位置扣分，到底甚麼問題令明哥覺得「美中不足」？

玻璃質素參差

驗收過程中，最先發現單位的玻璃質素參差，有多處刮花及掃口，而露台趟門玻璃及門軌刮花、門框膠邊有鏽跡；而房間窗戶玻璃亦有輕微刮花及崩位。但明哥認為，整體問題比較輕微，不需要更換零件，能以打磨方式處理玻璃刮花問題。

鋪磚掃口有裂痕成一大扣分位

明哥亦表示，有兩塊鋪磚有明顯的裂痕，磚罅縫容易令磚底積水，於客房窗邊及露台圍欄底均有裂痕及鏽跡，略有扣分。由於室外的磚塊，長時間經日曬雨淋後，會導致熱脹冷縮而產生龜裂或剝落，形成空心磚，嚴重更會致磁磚脫落。

另外，單位大廳的冷氣機底油漆收水有裂紋，地板亦有輕微刮損及地腳線有罅隙，需要修飾。

浴室坐廁板鬆脫 情況常見

另外，浴室坐廁廁板亦有鬆脫，及按掣有刮花，雖然痕跡明顯，但不影響其使用功能。就以上情況，業主已通知發展商跟進相關事宜，部份問題已在維修中，由於項目有兩年保養期，期間再有問題亦可入紙維修。

單位整體評分為94

綜合整體驗樓過程，主要驗出的問題比較輕微，結構造工上並無大礙。例如部份鋪磚有裂紋及鏽跡、地板有輕微刮損、廁所板蓋鬆脫、玻璃門窗有輕微刮花及崩位等問題。

明哥坦言大致問題並不嚴重，認為單位普遍質素頗佳，故扣分位不算多，建議買家部份小問題「唔整好過整」，笑言「換左之後，可能仲差過換之前」，單位整體評分為94分，屬極佳A級別。