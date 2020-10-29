萊坊：甲廈需求仍疲弱　超市及必需品店進駐優質街舖

萊坊發佈的《香港每月物業市場報告》表示，隨著9月份新冠疫情放緩，寫字樓準租戶積極睇樓，租賃交易宗數增加，惟主要集中於中小型樓面；至於零售市場，受惠租金大幅下調，不少超級市場和售賣必需品的零售商可進駐優質街舖地段。

甲廈新租賃以中小型樓面為主

甲級寫字樓市場方面，本月港島的新租賃個案均集中在價錢合理的中小型甲廈、大多面積在3,000平方呎以下。然而，超甲級寫字樓的租賃活動和需求依然疲弱。九龍區方面，本月新租賃主要集中在九龍東及九龍西的細單位，租金均每平方呎25元或以下。

儘管寫字樓的睇樓量有所反彈，但租戶著重控制成本，傾向續租而非搬遷。因此，不少業主為吸引租戶，提供更靈活方案，如在續租時提供免租期。

港島的新租賃個案集中在中小型的甲級寫字樓。（資料圖片）

零售租戶組合重新調整 中價品牌進駐

零售物業方面，市場仍然疲弱，皇后大道中和羅素街等主要購物街的零售租戶組合，重新調整趨勢愈見明顯，越來越多奢侈品牌退出、中價品牌進駐。由於零售租金大幅下調，超級市場和售賣必需品的店舖由原本只能負擔民生區或社區商場的租金，現也可以進駐優質街舖地段。

料下半年的樓價最多跌5%

住宅市場方面，入市氣氛有所改善。9月份，住宅的成交量按月上升15%，達至5,024個單位。多個新盤推出，一手市場尤其受市場關注。然而，經濟衰退和市場不確定性繼續壓抑樓價。8月份整體住宅樓價按月下跌1.1%，錄得自2月以來最大的跌幅，致今年樓價僅上升0.4%。在豪宅市場，不少租客在樓價回調時轉租為買，大多集中在2,000萬至3,000萬元單位。

展望未來，萊坊預期，一手樓銷售將保持活躍。發展商可能提供更多優惠折扣，加快銷售速度，預計下半年的樓價將下跌3%至5%。