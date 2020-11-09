近兩年來首宗蝕讓　投資者425萬急沽荃灣中心　料實蝕93萬

一向為上車熱門屋苑的荃灣中心，罕有地出現勁蝕近「一球」的二手成交。據區內代理指，荃灣中心過去兩至三年內未曾出現蝕讓二手買賣，更直指屋苑「連凶宅都有得賺」，對是次「正常」單位需要蝕讓離場也不明所以。

持貨僅一年多 帳面蝕27萬

美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣中心4座中層A室，實用面積324平方呎，早前以「蝕讓價」430萬元放盤，新近以425萬元沽出，成交呎價13,117元，較銀行估值低近一成。他指，單位原業主於2019年9月以452萬元購入上址，故持貨一年多，帳面已蝕讓27萬元。

不過，計及去年入市時支付的13.56萬元稅款，加上因持貨不足三年轉手而需支付樓價約一成的額外印花稅（SSD）42.5萬元，再連同代理佣金及律師費約10萬元等，預計實際損失近93萬元，相當於賣出價的兩成。

買入收租 因個人原因蝕讓急走

鍾家豪表示，原業主為一名投資者，買入上述單位後一直作收租用途，月租約1.1萬元，近日因為個人原因需要蝕讓急走，未知是否睇淡後市。他又指，近兩至三年來，除上述最新個案，荃灣中心幾乎沒有任何蝕讓買賣，更指該屋苑「連凶宅都有得賺」，不理解上述單位為何以低價出售。