明日大嶼｜研公私合營　毋須用公帑　發展局引沙田第一城做例子

政府下周三（14日）公布《施政報告》，發展局局長黃偉綸日前拍攝《施政報告》公眾諮詢短片，就外界對明日大嶼造價的憂慮，黃偉綸在片中指，據以往香港的經驗，大型工程如透過適當的政府和私營機構合作，政府不需要從公帑資助這些項目的興建，他更引用沙田第一城的模式作例子，由發展商負責填海，再將大部分土地交回政府興建公營房屋。

影片以局長答問形式進行，當被問到外界擔憂明日大嶼造價貴，應否做研究時，黃偉綸回應指，理解社會對「錢從何來」的擔憂，但強調政府接下來會就財務安排，特別是融資上的不同可能性，進行詳細研究及考慮。他續指，參考以往香港的經驗，例如填海工程、大型鐵路及公路工程，透過適當的政府和私營機構合作，政府不需要從公帑資助這些項目的興建。

影片於上周五（10月1日）上載至發展局Facebook專頁，今日上載至youtube。（影片截圖）

提到鐵路加物業發展方法

黃偉綸引用沙田第一城作例子，指當年是透過公私合營的方法，填海費用由私人機構承擔，私人機構拿取少部份土地做私人房屋項目發展，大部份土地會交回予政府興建公營房屋，亦會做香港經濟所需求的例如工業區、道路等。

他續指，另一個熟悉的例子就是鐵路，指本港多條鐵路系統，均是用鐵路加物業發展方法，透過物業發展權給予相關公司，由它出資興建及營運鐵路，政府均不需要投入公帑。黃偉綸重申，「用什麼方法最好，研究後便會知道。」

黃偉綸：新市鎮發展進度理想

至於新市鎮和新發展區的進度，黃偉綸形容「進度非常理想」。他提到東涌新市鎮兩年多前開始填海，現在第一組土地、可建約一萬伙公營房屋的土地，早幾個月已交予房委會建屋。整個東涌新填海區，連同新界東北、洪水橋及元朗南合共4個發展區，合共提供21萬個住宅單位，其中13萬個屬於公營房屋，夠滿足數年的需要。

棕地方面，他指本港有約1500公頃棕地，有逾一半已納入規劃，餘下來約700公頃土地中，局方亦挑選了450公頃作進一步研究，作高密度公營房屋發展。首階段檢視了160公頃，已找到8組棕地群，可供建2萬個公營房屋單位，餘下290公頃棕地規劃署會繼續研究。