大埔區議會討論明日大嶼議題　民政專員指不符合區議會職能離場

大埔區議會大會於今日（3日）進行，其中有議程討論有關「明日大嶼」及政府境外投票制度，預計討論這些議題對大埔區規劃影響。惟在主席提出進入這些議程時，各政府部門、秘書處和民政專員逐漸離場。多名議員對他們的做法感到十分不滿，認為他們未有清楚解釋離席原因，並質疑其準則，「到底是哪一項，哪一點不可以（討論）？」，有區議員直指離場行為無恥，最後會中成功動議對離場政府部門人員作出譴責。

根據區議會文件，政府部門指「明日大嶼」議題涉及非大埔地區層面事宜，並不符合區議會職能，故政府部門人員和秘書處職員將不會參與有關議題討論和秘書處，亦未能提供秘書服務。

當主席提出進入討論境外投票制度議程時，民政專員則表示，因為早前在文件上已曾指出這些議程並不符合《 區議會條例》 第61條所述有關區議會的職能，故他們即將離場，在討論議程再次符合《 區議會條例》才會重新到場參與和紀錄。

民政專員拉走反對「反對明日大嶼」橫額後離場。（胡耀昌提供圖片）

今日會中有多名區議員高舉「反對明日大嶼」的紙牌及橫額，並在討論前呼叫「反對明日大嶼」口號。他們認為政府人員不派員參與及離場，是曲解議案和漠視大埔居民的權利和福祉，「香港人是納稅人，大埔人也有份納稅」。

現場有區議員反對明日大嶼的紙牌。（區政聯盟大埔及北區工作隊﻿fb直播截圖）

提案區議員：明日大嶼涉及5.5億元 影響大埔城市規劃

議程提案人劉勇威則認為政府必須回府市民的質疑。他對於一些和「明日大嶼」相關的部門如發展局、土木工程拓展署和運輸處等不派員出席會議感到不滿。他認為要透過公平平台提供資訊予市民。他提到「明日大嶼」涉及5.5億元，會影響到大埔日後的城市規劃包括交通、住屋和就業等問題，卻得不到任何政府人員的回應。他認為政府應考慮這些因素，並建議他們納入意見。

胡耀昌表示，他們打算在會上討論明日大嶼議題是為了向政府反映不滿，而他認為議案並未與區議會的職能有所抵觸，亦和大埔市民的福祉甚為有關。他又提到填海一舉十分影響生態和環境，又提出龍尾泳灘一事為例，填海終致海洋生物下跌8成。他質疑「明日大嶼是『明日』，但是什麼時候，配套什麼時候有？並沒有人知」。

任啟邦在2018年時曾在會上討論「明日大嶼」，惟當時會中並未有指出其質問不符合區議會職能、秘書處亦沒有離場及因此停止提供秘書服務。（資料圖片）

兩年前區議會順利討論明日大嶼

翻查區議會過往文件發現，原來這並非第一次在大會上有區議員討論「明日大嶼」對大埔區的影響。在2018年11月1日的區議會大會中，當時規劃署署長列席出席會議。時任大埔區議員任啟邦便有就「明日大嶼」、「人工島」等相關議題提出質問，而當時規劃署署長則回覆指，發展局局長在本年10月23日的立法會發展事務委員會會議上，已經就「 明日大嶼願景」方案、交椅洲人工島的規模，以及相關填海建議是否與土地供應專責小組的運作有所抵觸等事宜作出回應，故他現時沒有任何資料補充。惟當時會中並未有指出其質問不符合區議會職能、秘書處亦沒有離場及因此停止提供秘書服務。