新冠肺炎｜機場空運中心兩年錄14宗退租　料租金損失逾二千萬

肺炎疫情持續，航空業承受巨大衝擊，國泰（293）十月底宣布大幅裁員，倚靠貨運的物流公司亦不能倖免，「疫」市下相繼退租，撤出赤鱲角香港國際機場的機場空運中心。

據資料顯示，自2019年1月至今，由新地（0016）旗下全資附屬機構持有的機場空運中心，累錄14宗退租個案，涉及租戶主要為物流業，普遍提早3至15個月退租，以該批退租個案計算，估計造成高達逾2,000萬元的總租金損失。

公司提早9個月退租 共省租724萬

據土地註處資料，今年9月至10月份機場空運中心連錄三宗退租個案，其中兩宗的租戶同為WIDE BRILLIANT WAREHOUSING LIMITED，該公司原本以約20.47萬及60.03萬元承租該廈一樓2室連閣樓，以及一樓1室連閣樓和30及31室，租約期同樣至2021年6月中止。

不過，該租戶在今年9月底與業主簽訂退租協議，即尚餘9個月租期尚未履行，以其每月租金支出約80.5萬元計，提早退租料省回724.5萬元。

物流公司提早15個月離場

10月份另一宗退租個案為項目二樓32至33室，原由C.H. ROBINSON WORLDWIDE （HONG KONG）LIMITED，以每月約18.7萬元承租，租約期由2018年10月初至2021年1月中。不過該公司在今年10月簽下退租協議，即提早三個月退租，省租56萬元。

至於最快「壯士斷臂」的個案，為寫字樓部分的6樓1至3室，原由FLY KING TRANSPORTATION COMPANY LIMITED承租，租約期由2019年9月初至2021年9月初，租金不詳。不過該公司在今年6月份已退租，即尚餘15個月租約期未履行。

退租或需賠償 須業主租客雙方協商

根據市場一般處理提早退租的做法，是業主與租戶簽訂退租協議時，會列明提前終止租約的條款及條件，包括租戶需要支付多少個月的租金作為代通知金終止租約，以賠償業主一方，相關數字需要雙方協商。

封關拖累貨運 貨倉空置惡化

翻查資料，機場空運中心由新地旗下全資附屬機構持有，提供倉儲及辦公室出租服務，為倉存服務營運商。於1998年入伙，三層貨倉合共提供超過130萬平方呎的貨物存倉空間，各層貨倉均有車道直達。項目同時設有9層甲級寫字樓，提供17.5萬平方呎，另有500個車位。

美聯工商舖行政總裁黃漢成認為，新冠疫情肆虐，世界各地實施封關鎖國措施多時，拖累國際貨運流量，坦言「好多公司也做唔到生意」。他指出，其他區分的貨倉空置情況也有惡化，租金有所回落。