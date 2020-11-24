長沙灣弦雅上樓書　開放式最細189呎起　鑽石廳重現

佳兆業集團（1638）及宏達控股（8117）合資發展的長沙灣醫局街單幢盤弦雅，今日上載樓書，項目提供95伙，間隔全屬開放式及一房戶，面積由189至294平方呎，最快下月推售，售樓處及示範單位將於12月初開放予公眾參觀。

參考樓書，項目樓高22層，一梯五伙，標準單位面積206至294平方呎。而面積最細的單位為3樓D室，屬開放式間隔，面積189平方呎，連55平方呎平台。面積最大為標準單位A室，面積294平方呎。其中，A、B室為一房戶，C至E室屬開放式戶。值得留意，項目的E單位採用鑽石形廳設計，擺放家具考功夫。

↓弦雅單位平面圖↓

全盤95伙中，開放式及一房分別有57伙及38伙，分別佔全盤約六成及四成。另設9個特色單位，包括連天台及連平台特色戶。弦雅的預計關鍵日期為2021年12月31日，樓花期約一年多。

示範單位為一房間隔，包括一個交樓標準及一個經改動連裝修示位。項目由中原地產獨家代理，其專門店於今天開幕。佳兆業集團客戶及營銷部助理總經理王倩表示，相信可成為用家的擇居熱選，亦是長線投資者的熱捧項目。

佳兆業集團客戶及營銷部助理總經理王倩（右二）表示，相信弦雅可成為用家的擇居熱選，亦是長線投資者的熱捧項目。左二為中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。