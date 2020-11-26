蔚藍東岸暫收逾4000票　施政報告未減辣　五礦方俊感失望

《施政報告》後發展商繼續籌備新盤銷售。五礦地產（0230）旗下油塘蔚藍東岸，將於本周六（28日）首輪銷售279伙。五礦地產營銷及市務總監方俊表示，項目至今暫收逾4,000票，超額認購約13倍，當中大手客約佔一成。項目將於今晚8時截票。

就昨日《施政報告》未有對住宅物業有任何「減辣」措施，方俊表示失望，因為本港住屋需求殷切，但辣招窒礙入市。

此外，美聯物業及經絡按揭今日宣布，為項目的買家推出「置低息高成數按揭優惠」，協助買家入市，按息全期低至H加1.3%，上限低至為P減2.75%，封頂息率為2.5厘，現金回贈高達0.8%。

五礦地產營銷及市務總監方俊（左三）表示，《施政報告》未有對住宅物業有任何「減辣」措施，感到失望。左二為美聯物業住宅部行政總裁布少明。

↓蔚藍東岸示範單位圖輯↓

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至於中原地產及中原按揭亦推蔚藍東岸低息按揭優惠。中原按揭董事總經理王美鳳指，該優惠提供全期按息低至H加1.3%，亦提供鎖息上限P減2.75%，並設現金回贈優惠。

本木累收逾1100張票 明開售68伙

至於另一新盤恒地（0012）旗下佐敦德成街本木，明日（27日）首輪發售68伙，項目今日已於今午2時截票，累積收票逾1,100張，超額認購約15倍。

明首輪銷售的單位，折實售價介乎574.794萬至2,139.885萬元，折實呎價由21,755元至28,761元。戶型包括7伙開放式單位、37伙一房戶、18伙兩房戶及6伙三房戶。