大埔滘住宅地公布標價　中標財團較次名出價僅高5%

大埔公路大埔滘段住宅用地（大埔市地段第241號）上月底截標，吸引8個財團入標競投，最終由雅居樂陳氏家族成員以4.51億元投得，每平方呎樓面地價為4,478元，貼近市場下限。地政總署今日（26日）公布其餘入標金額，出價頗為參差，出手最低的財團每呎入標地價僅約1,000元，較中標價低76%。

最保守財團出價僅1.08億 每呎1072元

參考其餘入標金額，次標金額為4.28億元，較中標價低5.1%或2,300萬元，而第三高的標書，出價逾3.41億元，較中標價低24%或1.09億元。至於出價最保守的發展商，入標金額為1.08億元，較中標價大幅落後76%或3.43億元，每平方呎樓面地價僅為1,072元。

何鐵城入標時表示，以志在必得價入標，惟最終未能投得地皮。

該地皮上月底截標時，接獲8份標書，入標財團包括建灝地產、信和置業（0083）、碧桂園（2007）、宏安地產（1243）及永義國際（1218）。此外，在該地皮內的私人土地持有人、資深投資者何鐵城也有到場入標。

地皮中央兩處由何鐵城持有

資料顯示，該幅住宅地類近鹿茵山莊及香港中文大學，地盤面積約67,145平方呎，呈不規則，最高可建總樓面面積可達10.07萬平方呎。地盤中央兩處位置屬私人地段，地盤內或有其相關公用設施及化糞池，並有構築物外伸至地盤範圍內。中標財團需建公用道路及天橋。