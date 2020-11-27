啟德跑道區住宅地今截標　共收10份標書　長實、信置入標

啟德發展區第4E區1號住宅地，今日中午12時截標，為《施政報告》後首幅截收標書的官地。據現場所見，入標財團包括長實集團（1113）、新地（0016）、永泰地產（0369）、信和置業（0083）、中國海外發展（0688）、會德豐地產、嘉華國際（0173），華懋集團則夥拍帝國集團及建灝地產合資入標。而截至下午5時半，地政總署公布，地皮共接獲10份標書。

【17:30】地政總署：共接獲10份標書

地政總署公布，啟德發展區第4E區1號住宅共接獲10份標書。

【11:55】嘉華國際獨資入標

嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，集團在同區有發展經驗，是次是獨資入標競投地皮。被問及東九龍啟德高架單軌鐵路計劃告吹，會否影響出價，她表示，該計劃為長遠規劃，但住宅項目發展期則為4至5年，不受太大影響，又指是次出價只是「計自己數」。

【11:40】暫接獲8份標書

會德豐地產入標；另華懋集團、帝國集團及建灝地產合資入標。

【11:30】信置獨資入標

暫接獲6份標書，包括永泰地產（0369）、長實集團（1113），信和置業（0083）、中國海外發展（0688），以及兩間不知名財團。其中，長實、信置均是獨資入標。

【10:50】接獲4份標書

截至今早約10時50分，該幅地皮暫時接獲4份標書，包括永泰地產（0369）、長實集團（1113），以及兩間不知名財團。長實獨資入標。

為區內面積最細 估值最高每呎1.25萬

有業界人士認為，剛公布的《施政報告》對住宅市場着墨不多，維持原有預測，預計該跑道區「內海景」地皮，每平方呎樓面地價介乎1萬至1.25萬元，估值約32.8億至41億元。

上述地皮面積約59,718平方呎，地積比約為5.5倍，最大可建總樓面為32.85萬平方呎，暫為區內面積最細的地皮，望向九龍灣方向。地盤上的住宅建築分為高座及低座，低座物業不得高於香港主水平基準35米、層數限制於6至8層內，而高座住宅建築物上蓋面積則不可多於地盤範圍25%。整個住宅部分涉及不得多於31.65萬平方呎。

至於地皮東南及西南面部分範圍被劃作商業部分，商業部分不得少於11,948平方呎，整個項目發展期止於2026年9月30日。