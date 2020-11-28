蔚藍東岸今首輪賣279伙 截至晚上10時半累售出258伙｜持續更新

五礦地產（0230）旗下油塘蔚藍東岸，今日首輪銷售279伙，為《施政報告》公布後首個全新盤開售，價單形式推售佔278伙，折實價由489.53萬至1,850.49萬元。銷售分三輪進行，早上8時許，由五礦員工或其直系親屬優先認購，其後為購買最少兩伙的大手客，而中午12時起為購買最少一伙的B組一般買家。

【18:00】傍晚6時暫沽178伙

市場消息指，截至傍晚6時許，A及B組累積有約178伙獲認購，佔可售單位約64%。

【16:10】方俊：下周初加價1%至2%加推

五礦地產營銷及市務總監方俊表示，預期下周初會加推新價單，新一批單位有1％至2%的加價空間。對於第四波疫情爆發，方俊表示發展商屬於被動，今日賣樓情況熱鬧，顯示市場對優質新盤需求殷切，會盡量跟足防疫指引，安排市民睇樓及買樓。

【15:15】傳約77伙獲認購

市場消息指，截至下午3時許，約有77個單位獲認購，佔今日可銷售單位的28%。

【13:15】發展商：大手組別暫售約30伙

五礦地產營銷及市務總監方俊表示，預計銷情可達九成以上，今日有兩成客源為港島客。現時大手買家組別約售出30伙，最大額成交為兩伙三房單位，涉額接近3,000萬元；員工組別暫時售出5伙，並以兩房戶為主。

【13:10】警員到場疏散人群

有警方接報到場，指有人投訴場地人群聚集，警方到場疏散，並著現場職員安排人群分隔1.5米距離，與管理處洽談約10分鐘後便離開。

【11:17】特色戶3530萬招標售出

項目今日有一伙單位招標出售，並成功售出，為1座2樓B室連平台特色戶，實用面積1,212平方呎，連337平方呎平台，建期成交價3,530萬元，折實呎價29,125元，屬油塘新高。

【10:15】中原：首小時錄三組客購兩伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，蔚藍東岸今首輪銷售，發展商因應防疫措施，將銷售流程分散。該行今早A組出席率近六成，有頭籌買家斥資約2,360萬元購入一間三房及一間兩房單位。首一小時，該行已錄得三組客購兩伙。

客源分布方面，九龍客佔六成，港島佔三成，新界一成。有港島區客源因區內樓齡較舊，憧憬蔚藍東岸具油塘灣發展潛力，故港島區客源比例相對其他盤高。

↓蔚藍東岸示範單位圖輯↓

+ 6 + 6 + 6

是次開售的單位包括首兩張價單。首張價單涉138伙，面積由271至798平方呎，折實售價由489.53萬至1,525.112萬元，首批單位折實平均呎價17,688元。

第二張價單，面積由271至 832平方呎，折實售價由563.54萬至1,850.49萬元，折實均價19,790元，較首張價單加價近12%。