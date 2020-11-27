中原CCL按周跌1.07%　四區指數齊跌　中原：樓價上落幅度或擴大

中原城市領先指數CCL最新報175.68點，按周跌1.07%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL七大指數齊回軟，反映11月2日香港按揭證券公司宣布定息按揭試驗計劃延長一年當周的市況，估計有部份求售業主為配合計劃降價出售物業，影響樓價走勢受壓。

近三周持續一周跌一周升

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.88點，按周跌1.35%。CCL（中小型單位）報176.40點，按周跌1.27%。三大整體指數近三周持續一周跌一周升，走勢反覆。至於CCL（大型單位）報171.91點，按周升0.07%，連升兩周共0.39%。近四周豪宅樓價企穩於171點水平。豪宅未有受惠於定息按保。

本周的四區樓價指數齊跌，是十三周以來再現。港島CCL_Mass報183.89點，按周跌1.29%。九龍CCL_Mass報174.07點，按周跌0.80%，連跌兩周共1.76%。新界東CCL_Mass報187.29點，按周跌1.06%。新界西CCL_Mass報163.59點，按周跌2.41%。

施政報告影響12月下旬反映

在政策干擾下，黃良昇展望未來樓價反覆，上下幅度可能擴大，需密切關注。而近日的本地疫情嚴峻，以及《施政報告》未有為住宅「減辣」等，對本港樓價的影響將於12月下旬的CCL才開始反映。