新冠肺炎│投資者近日趁減辣追價買舖　學者料「可能有排守」

上周三政府於《施政報告》公布撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅，市場隨即出現業主封盤反價，以及買家追價入市個案。不過措施推出不足一周，即遇上新冠肺炎疫情第四波，確診個案轉趨惡化，有學者認為，近日趁減辣率先入市博反彈的投資者，其如意算盤或許打不響，預計「可能有排守」。

盛滙商鋪基金管理創辦人及行政總裁李根興表示，過去一周市場不少舖位業主封盤反價，看好後市，同時也有買家率先追價入市。惟今日(30日) 政府加強防疫措施，他預計下月的舖位成交量將會急跌三成，即由每月舖位平均交投量90宗，減少至約60宗。

新一波疫情或持續兩至三個月

他又指出，每次出現新一波疫情，大多持續兩至三個月，市場會出現恐慌情況，因此交投量必定放慢。不過他認為，疫情惡化期間或可趁機鋤價入市。

學者料舖價僅微升 「慳幾多稅就升幾多」

上周已表明不應把市況看得太好的香港中文大學經濟系副教授莊太量表示，雖然減辣措施是永久性，但以目前疫情走勢、旅客數字及吉舖數量來看，幾乎通通處於負面狀況，認為舖位價格最多只會輕微上升，甚至「慳幾多稅，就升幾多」。

因此，他預計，過去一周內追價入市買舖的投資者，或者需要「守住先，甚至可能有排守」。他又預料，疫情或需要在半年後才會出好轉。

資深投資者指舖價已累挫最多四成 相信已見底

至於資深投資者黎永滔表示，過去一周舖市出現利好及利淡消息，情況較為飄忽，不過個人認為目前舖位價格已較高位累跌三至四成，相信已經見底，若作長線投資，目前是入市時機。他又預計，市場憧憬新冠疫苗正式推出，料舖位或需要在明年第二季才會出現輕微反彈的情況。