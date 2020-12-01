工商舖撤辣│舖市續現蝕讓成交　深水埗地舖760萬沽　料損手近百萬

上周三（25日）政府宣布就非住宅物業撤銷辣稅，惟不足一星期，昨（30日）卻因第四波疫情再度收緊防疫限聚措施，利淡因素持續，舖位市場繼續浮現蝕讓個案。市場消息透露，深水埗石硤尾街34號地下，新近以760萬元售出，料原業主需實蝕近百萬元。

據悉，上述舖位近楓樹街遊樂場，面積約400平方呎，位處單邊，早前叫價880萬元，累積減價約120萬元後易手，成交呎價約1.9萬元。

原業主於2015年8月以790萬元購入上述物業，是次易手帳面蝕讓30萬元，連同買入稅項及佣金等雜費，估計原業主需要蝕讓近100萬元。上述舖位現由車房以每月約1.8萬元承租至2022年7月，新買家享回報2.8厘。

西環地舖業主減價450萬沽貨

其他區份亦出現減價成交個案。西環士美菲路1至15號美新大廈地下13號D舖，原業主原叫價2,000萬元，終累減450萬至約1,550萬元將舖位沽出。舖位面積850平方呎，成交呎價約18,235元。該舖位現由車房以每月約3.2萬元承租，租約期至2021年12月。原業主在2011年9月以1,100萬元買入上址，帳面仍有賺。

深水埗大南街327號地舖以5,500萬元易手，買家料為經營肉檔的建華集團。（資料圖片）

肉檔集團傳5500萬購深水埗舖自用

經營肉檔的建華集團「 豬肉大王」老闆文卓培或有關人士，再有新動作，市傳近日購入深水埗大南街327號地舖，面積約500平方呎，該舖早前叫價7,000萬元，傳新近以約5,500萬元易手，料文卓培等人有機會買入舖位自用。