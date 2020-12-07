銅鑼灣波斯富街地舖長約月租僅6.5萬　插水八成重返「九十年代」

聖誕節及農曆新年檔期即將來臨，核心區舖位租務個案有所增加，不過租金水平依然在低位排徊。購物旺區銅鑼灣波斯富街有地舖以每月約6.5萬元租出，較舊租金勁插逾八成，有代理形容是次成交租金水平如同返回「九十年代」。

中原（工商舖）商舖部分區營業董事梁偉傑表示，上述租務個案為波斯富街61號地下，面積約850平方呎，獲體育用品店以月租約6.5萬元租用兩年，對比舊租客鐘錶品牌月租約35萬元，租金跌幅約81%。他又補充，是次租金水平相當低，已經返回20多年前的水平，屬「九十年代」的價格。據了解，該舖位在2003年沙士時，當時月租約12萬元。

梁氏又指出，業主以超筍價租出該物業，主要因該租客為具知名度連鎖品牌，分行網絡廣，故業主在租務優惠條款上作出多方配合。

波斯富街61號地下，面積約850平方呎，獲體育用品店以月租約6.5萬元。

11月整體商舖租賃宗數505宗 按月升9%

他又指出，臨近年底租務旺季來臨，部份零售品牌趁租金回落而進駐，銅鑼灣區11月共錄得約32宗舖位租賃成交，為今年度單月第二高記錄，與9月份時錄得的高位34宗相比，宗數大致相若。

事實上，整體租務個案也開始回升。中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，11月份整體商舖租賃成交宗數為505宗，涉及金額約4,874萬元，較上月分別高出9%及13%，數字繼今年5月後再次突破500宗水平，創今年度單月第二高。

銅鑼灣舖位空置率輕微降至11.65%

至於五大核心消費區舖位空置率也有好轉跡象。據中原（工商舖）統計，11月商舖空置率有上升的區域為中環、灣仔及尖沙咀，升幅約0.01至0.16個百分點，有明顯收窄跡象而旺角舖位空置率維持上月的約12.33%水平，至於銅鑼灣由10月約11.74%下跌至約11.65%，跌幅為0.09個百分點。