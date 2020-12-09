禁堂食｜蔡志忠：政府防疫不足卻再向零售食肆開刀　料舖價挫一成

第四波疫情持續惡化，政府昨日（8日）宣布再收緊防疫措施，食肆晚上6時後不准堂食，並全面關閉健身中心、體育場所、美容院、按摩院等處所。有舖位投資者認為，政府未有做好防疫措施，終再向零售食肆開刀，未來一年舖市也難有前途，並指本身已經「跌到殘」的舖位價格，或需再多跌一成。

蔡志忠：舖價在谷底 租金仲有得跌

資深投資者蔡志忠指出，政府再次推出收緊防疫措施，對零售、食肆等行業構成重大打擊，他認為政府防疫工作做得不足，又不推行全民檢測，「而家驚社區大爆發，就再次向商舖開刀。」

他認為，收緊防疫措施已抵銷早前撤銷工商舖辣招的刺激作用。他指，核心區舖位價格已由高位累積下挫五成，目前已在谷底，不過租金依然有得跌，吉舖數量又未被吸納，估計舖價或需要再下跌數個百分點。

李根興：料短期舖市急凍 舖價挫一成

而盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興表示，早前政府落實就非住宅物業「撤辣」，原本預計成交量大增，不過當局昨再次收緊防疫措施，預計將令舖市「急凍」。

他預料，不少業主會心急再度劈價沽售舖位，直至明年農曆新年，料舖位租賃成交量將較「撤辣」前下挫兩成，而租金則需要再跌一成。而舖位售價則料下挫5至10%。

代理：商廈準買家即時縮 要「hold住先」

新防疫措施亦嚇窒商廈買家。利嘉閣地產商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，本身有投資者有意購買全新商廈的半層單位，不過，政府昨公布新措施後，買家隨即表示「hold住先」。他估計新措施將拖累市場氣氛，料凍結交投。