驗樓｜白石角朗濤獲87分　露台通透易走光　打開鏡門「照唔倒人」

大埔白石角近年先後有約7個新盤落成，新近入伙有鷹君旗下的朗濤，位置臨近海濱長廊，亦最靠近科學園。記者隨資深驗樓師詹濟南（詹Sir），前往驗收朗濤一個面積約1,010平方呎的三房單位，作價1,800萬元。單位需要執修的問題不多，不過詹Sir 形容個別設計「怪雞」，單位最終仍獲87分高分。

手工問題可輕易解決

手工方面，驗收過程中，詹Sir 發現單位內的部份牆身及天花出現有鬆批盪、污漬及不平滑，但可輕易解決。詹Sir 建議，有鬆批盪可拆除及重做，其他油漆問題則可以扇灰及重髹解決。此外，部份門框及玻璃出現花痕及污漬；鋪磚亦有崩花、污漬、空鼓及夾口有孔等問題。

+ 6 + 6 + 6

設計方面，詹Sir 分別在房間、浴室及露台多處發現不少「特別」之處。其中，就浴室的鏡櫃設計，詹Sir 形容是「怪雞」。記者站在鏡櫃前方，打開櫃門至呈90度角，門內側靠近鉸位設有一塊鏡，惟該鏡是「照唔倒人」，用家需要「轉位」站至座廁旁的罅隙，才能勉強「入鏡」。

櫃門面呈條紋設計 易藏污納垢

而不論是鏡櫃內的層架，或是鋅盤下面的抽屜，深度不足，難以能擺放大件物品，實用性偏低。此外，浴室櫃門飾面呈條紋設計，惟罅隙容易藏污納垢，不易清理，詹Sir 笑指「呢啲清潔先攞你命，要搵枝牙籤慢慢撩。」

主人房呈梯形狀

由於大樓的建築呈輕微弧形，故主人房不是完全方正，而是呈梯形狀，即近窗位置相對較窄，近房門的位置較闊，擺放傢具或需花點心思。

露台太「通透」 女士需注意走光

客廳部分，落地玻璃趟門連接露台，露台的圍欄面亦用上全玻璃設計，視覺相當通透，可引景入室，詹Sir 大讚露台的玻璃質素不俗。但他亦提醒業主要留意兩點，一是玻璃太大塊，難以進入大廈電梯，「如需更換玻璃，可能要借用吊船運送，好大工程」。

其次，單位之間的露台距離較近，全玻璃的欄面又相當通透，「如身處較高層單位的女士，在使用露台時或需留神會否走光。」此外，露台的燈具是以膠索帶繫在欄邊，詹Sir 形容做法「比較求其」。而露台的去水位，設在角落貼近地磚的位置，日常清理不容易，詹Sir 指如有沙石雜物 ，「要好辛苦伸隻手撩佢出黎。」

業主：景觀開揚 比想像中好

收樓後，業主王太對單位的開揚景觀甚為滿意。她指項目樓層少，密度低，「比想像中好，能望到海景，唔駛樓望樓。我初時以為啲景會被block（阻擋）曬，又以為得個廳嘅景觀會好少少，但原來行入三間房間，景觀同個廳都好接近。」被問到對樓價的看法，王太表示單位是用作自住，故不太擔心樓價會否下行，「自己能負擔便可。」

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執住驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。

若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com。我們會盡快與你聯絡。