內地超級富豪肖潭平斥1.29億購石門W LUXE特色戶　涉辣稅逾千萬

本港商廈市道仍處下行之勢，有內地超級富豪仍斥逾億元吸納新界寫字樓樓面。據土地及公司註冊處資料，新地（0016）旗下沙田石門商廈項目W LUXE，27樓頂層連天台全層戶，於11月以逾1.291億元易手，新買家為盛基房地產投資有限公司，公司董事為肖潭平，英文名字為XIAO TANPING。

買家肖潭平為同心俱樂部理事

據了解，肖潭平為深圳市同心俱樂部理事，亦為深圳市華盛控股董事局主席。而同心俱樂部是由多個內地頂級富豪組成的組織，成員背景均相當顯赫，包括全國政協、在港狂掃超級豪宅的祥祺集團主席陳紅天、佳兆業郭英成、「比亞迪」總裁王傳福、商人黃楚標等。

每呎1.9萬元 創大廈呎價新高

資料顯示，是次成交之W LUXE27樓頂層連天台全層戶，面積共約6,676平方呎，天台面積3,116平方呎，平台面積960平方呎，以成交價計算，呎價約19,339元，創大廈呎價新高紀錄。據知，上述物業曾叫價約1.5億元，呎價約2.2萬元。

涉辣稅逾千萬 夠買太古城兩房

而是次買入商廈物業，估計肖潭平需要支付樓價8.5%的稅款，即約1,097.4萬元，單是此稅額，已足夠在太古城購買一個兩房單位。若然肖氏在政府落實撤銷非住宅物業的雙倍印花稅後才入市，稅款即降至4.25%，可省一半稅項、即約548.7萬元。

事實上，肖潭平過去在港亦有入市動作，包括在2016年9月以2.85億元購入灣仔會景閣中層全層。另外，肖氏亦不時參與捐贈活動，如在2017年向恒生管理學院（現稱香港恒生大學）捐贈，該校部分設施亦以其名字及其妻子名字命名。