金鐘遠東金融中心低層2.37億沽　呎價2.2萬　創八年新低

核心商業區寫字樓價格大幅回落。市場消息透露，由日資公司持有的金鐘遠東金融中心4樓全層，面積約10,800平方呎，新近以約2.376億元易手，成交呎價約2.2萬元，呎價創下該廈過去八年來的新低紀錄。

較兩年前高峰期 呎價大跌64%

翻查資料，遠東金融中心在2018年高峰期，曾錄得一宗超高價買賣，有高層全層樓面以6.6億元易手，成交呎價高達61,111元，為目前全港寫字樓第二高紀錄。若以高峰期相比，最新成交個案呎價大幅下跌64%。

撤辣前簽約 多付千萬稅款

消息人士透露，上述成交個案於11月中促成，新買家為本地投資者，暫時計劃作收租用途。而該宗交易簽約時，政府尚未落實撤銷非住宅物業的雙倍印花稅，意味新買家是次入市需付樓價8.5%的稅款，涉約2,020萬元。假若交易在撤辣後簽約，新買家只需要支付樓價4.25%作為稅款，即可節省1,010萬元稅款。

日資公司出貨 持貨35年升值8倍

據了解，上述全層物業由三菱日聯租賃（香港）有限公司於1985年買入，當時購入價約2,594.3萬元。以此計算，持貨35年，物業帳面升值約8倍。三菱日聯租賃（香港）有限公司於1973年4月成立，主要提供企業及商業融資、汽車及設備融資服務。